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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۶

بهبود ترافیک نیازمند آموزش با ابعاد گسترده است

بهبود ترافیک نیازمند آموزش با ابعاد گسترده است

دبیر جامعه مهندسین حمل و نقل و ترافیک ایران گفت: برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در حوزه حمل و نقل شهری نشان می‌دهد مدیریت شهری تهران، ترافیک را جدی گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ریاضی با اشاره به آثار و پیامدهای برگزاری «نخستین نمایشگاه و جشنواره حمل و نقل و ترافیک شهری» افزود: نمایش موضوعات مرتبط با حمل و نقل و ترافیک در ابعاد گسترده و ارائه آموزش‌های مستقیم و غیر مستقیم در این جشنواره در بهبود رفتار ترافیکی شهروندان مؤثر بوده است.

وی با بیان این که  می‌توانیم انتظار داشته باشیم حداقل افرادی که از این نمایشگاه بازدید کردند رفتارهای درست ترافیکی  داشته باشند، اظهارکرد: تعامل مدیریت شهری با شهروندان یکی از مهم¬ترین اثرات این نمایشگاه بود که در آن شهروندان توانستند نظرات خود را در مورد ترافیک ارائه داده و مسئولان شهری را به صورت مستقیم در جریان مشکلات خود قرار دهند.

دبیر جامعه مهندسین حمل و نقل و ترافیک ایران در پایان خاطرنشان ساخت: یکی دیگر از نتایج نمایشگاه مذکور ترغیب و تشویق شهروندان به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی از طریق آشنا کردن آن‌ها با مسائل مربوط به ترافیک صورت گرفت.

کد مطلب 1188958

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