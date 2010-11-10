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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۵۴

سال آینده در کوالالامپور/

کنگره جهانی کارگزاران روابط عمومی کشورهای اسلامی برگزار می‌شود

کنگره جهانی کارگزاران روابط عمومی کشورهای اسلامی برگزار می‌شود

دبیرکل ششمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران اعلام کرد: نخستین کنگره جهانی کارگزاران روابط عمومی کشورهای اسلامی در سال آینده در کوالالامپور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی صبح امروز با حضور پرفسور علی اکبر فرهنگی پدر مدیریت رسانه ایران، حجت‌الاسلام علی محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ، روابط عمومی‌های سراسر کشور و جمعی از اصحاب رسانه در سالن همایش‌های صدا و سیما  آغاز شد.

علی باقریان دبیرکل این کنفرانس  در این مراسم گفت: نخستین کنگره جهانی کارگزاران روابط عمومی کشورهای اسلامی در سال آینده در کوالالامپور برگزار می‌شود. این کنگره با حضور کشورهای اسلامی  شکل می‌گیرد و ایران نقش فعالی در این زمینه دارد.

به گفته وی دبیرخانه اجرایی کنگره کشورهای اسلامی هم اکنون در ایران برقرار شده و به زودی کارهای خود را در این زمینه آغاز خواهد کرد.

باقریان از اعطای جایزه ملی روابط عمومی از سال آینده در ایران خبر داد و گفت: این جایزه به واجدین شرایط اعطا خواهد شد.

وی اظهار کرد: پایه گذاری جوایزی که در ششمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی و حتی جوایز مربوط به سالهای گذشته بر مبنای اصول و تعاریف علمی و بررسی‌های همه جانبه در کمیته عملی صورت گرفته است.

باقریان بیان کرد: در این کنفرانس براساس آیین‌نامه که در دو بخش و مشتمل بر سه ماده و 5 بند به تایید شورای سیاستگذاری رسید هیئت داوران از مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه روابط عمومی با محاسبه امتیازها دریافت کنندگان جوایز را مشخص کردند.

دبیر کل ششمین کنفرانس با بیان اینکه جایزه و تندیس بین‌المللی و ملی دکتر نطقی پدر روابط عمومی ایران را می توان از معتبرترین جوایز عرصه روابط عمومی کشور برشمرد، گفت: این جایزه به منظور ادای احترام به وی و پاسداشت ارزش‌هایی است که او از آنها حمایت می کرد و در دو سطح بین‌المللی و ملی پایه گذاری شده است.

وی ادامه داد: این جایزه از سال آینده براساس مقررات و ضوابط حرفه‌ای ارزیابی عملکرد و نگاهی جامع اعطا می‌شود که تمامی جنبه‌های حرفه‌ای، اجرایی و تخصصی برون‌دادها و تاثیر و تاثر فعالیت‌ها را در جامعه و رفع مشکلات اجتماعی آنها رقم زده باشد.

باقریان ادامه داد: ارج‌گذاری به تلاش‌های صادقانه روابط عمومی، توسعه همکاری‌های حرفه‌ای و مسئولیت‌های اجتماعی، تشویق روابط عمومی‌ها و توسعه و مشارکت آنها در فرایند تصمیم گیری از مهمترین اهداف اعطای این جایزه ملی است.

دبیر ششمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران افزود: شورای سیاستگذاری، کمیته اجرایی و گزینش، کمیته داوران با حضور افراد و شخصیت‌های صاحب نام و تراز اول کشور در حوزه روابط عمومی و موسسه کارگزار روابط عمومی ارکان این جایزه ملی را شکل می‌دهند.

کد مطلب 1188960

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