به گزارش خبرنگار مهر، ششمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی صبح امروز با حضور پرفسور علی اکبر فرهنگی پدر مدیریت رسانه ایران، حجت‌الاسلام علی محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ، روابط عمومی‌های سراسر کشور و جمعی از اصحاب رسانه در سالن همایش‌های صدا و سیما آغاز شد.

علی باقریان دبیرکل این کنفرانس در این مراسم گفت: نخستین کنگره جهانی کارگزاران روابط عمومی کشورهای اسلامی در سال آینده در کوالالامپور برگزار می‌شود. این کنگره با حضور کشورهای اسلامی شکل می‌گیرد و ایران نقش فعالی در این زمینه دارد.

به گفته وی دبیرخانه اجرایی کنگره کشورهای اسلامی هم اکنون در ایران برقرار شده و به زودی کارهای خود را در این زمینه آغاز خواهد کرد.

باقریان از اعطای جایزه ملی روابط عمومی از سال آینده در ایران خبر داد و گفت: این جایزه به واجدین شرایط اعطا خواهد شد.

وی اظهار کرد: پایه گذاری جوایزی که در ششمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی و حتی جوایز مربوط به سالهای گذشته بر مبنای اصول و تعاریف علمی و بررسی‌های همه جانبه در کمیته عملی صورت گرفته است.

باقریان بیان کرد: در این کنفرانس براساس آیین‌نامه که در دو بخش و مشتمل بر سه ماده و 5 بند به تایید شورای سیاستگذاری رسید هیئت داوران از مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه روابط عمومی با محاسبه امتیازها دریافت کنندگان جوایز را مشخص کردند.

دبیر کل ششمین کنفرانس با بیان اینکه جایزه و تندیس بین‌المللی و ملی دکتر نطقی پدر روابط عمومی ایران را می توان از معتبرترین جوایز عرصه روابط عمومی کشور برشمرد، گفت: این جایزه به منظور ادای احترام به وی و پاسداشت ارزش‌هایی است که او از آنها حمایت می کرد و در دو سطح بین‌المللی و ملی پایه گذاری شده است.

وی ادامه داد: این جایزه از سال آینده براساس مقررات و ضوابط حرفه‌ای ارزیابی عملکرد و نگاهی جامع اعطا می‌شود که تمامی جنبه‌های حرفه‌ای، اجرایی و تخصصی برون‌دادها و تاثیر و تاثر فعالیت‌ها را در جامعه و رفع مشکلات اجتماعی آنها رقم زده باشد.

باقریان ادامه داد: ارج‌گذاری به تلاش‌های صادقانه روابط عمومی، توسعه همکاری‌های حرفه‌ای و مسئولیت‌های اجتماعی، تشویق روابط عمومی‌ها و توسعه و مشارکت آنها در فرایند تصمیم گیری از مهمترین اهداف اعطای این جایزه ملی است.

دبیر ششمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران افزود: شورای سیاستگذاری، کمیته اجرایی و گزینش، کمیته داوران با حضور افراد و شخصیت‌های صاحب نام و تراز اول کشور در حوزه روابط عمومی و موسسه کارگزار روابط عمومی ارکان این جایزه ملی را شکل می‌دهند.