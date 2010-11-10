دیدارمان با استقلال در لیگ و جام حذفی مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شاهین بوشهر در حالی روز جمعه هفته جاری در هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور میهمان استقلال تهران است که 8 روز دیگر این دو تیم بار دیگر در چارچوب مرحله یک هشتم نتهایی جام حذفی برابر هم در ورزشگاه آزادی صف آرایی خواهند کرد.

حمید استیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بازیکنان تیمش برای دیدار با استقلال در وضعیت خوبی قرار دارند و کیفیت بازی این تیم هم روز به روز بهتر می‌شود، در مورد اینکه دیدار در لیگ با استقلال برایش مهمتر است یا مسابقه جام حذفی گفت: هر دوی این دیدارها برایمان مهم است و برای موفقیت در هر دو مسابقه مقابل استقلال به میدان می‌رویم.

وی تیم استقلال را تیمی بزرگ که از کادرفنی مجرب سود می‌برد، دانست و خاطرنشان کرد: برای اینکه به جایگاه‌مان در لیگ برتر سروسامان دهیم امتیاز دیدار در لیگ برایمان اهمیت دارد، ضمن اینکه جام حذفی را هم جدی گرفتیم و به همین دلیل با قدرت در این دو بازی برابر استقلال به میدان ‌خواهیم رفت.

سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر خاطرنشان کرد: شکست استقلال در بازی گذشته اش در لیگ برابر صنعت نفت کارمان را در این بازی سخت‌تر می‌کند زیرا بعضی مواقع شکست‌ها باعث اتحاد و همبستگی در یک تیم می‌شود. البته در این شرایط سخت هم بازیکنان ما مصمم هستند مقابل استقلال ضمن ارائه بازی زیبا، نتیجه قابل قبولی را هم کسب کنند.

استیلی با اشاره به اینکه تیم شاهین به گواه مربیان و بازیکنان تیم‌های حریف در مسابقات لیگ عملکرد خوبی داشته است اما هنوز به اهدافش در نتیجه گیری دست پیدا نکرده، افزود: درست است فوتبال نتیجه گرا شده اما قطعا وقتی خوب بازی کنید، بالاخره روی خوب فوتبال را هم خواهید دید و در پی بازی خوب، نتایج خوب هم بدست خواهد آمد. امروز توپ‌های ما وارد دروازه حریفان نمی‌شود اما همیشه اینگونه نیست و روزهای خوبی در انتظار شاهین خواهد بود.

وی تاکید کرد: ما تا به امروز در مسابقات لیگ به حقمان نرسیدیم زیرا شاهین مستحق قرار گرفتن در جایگاه چهاردهم لیگ نبود اما در فوتبال برای رسیدن به موفقیت و انجام تغییرات اصولی در یک تیم نیاز به پروسه‌ای بلند مدت است. با 14-15 بازی نمی‌توان توانایی یک تیم را سنجید. بازیکنان ما امروز به خودباوری رسیده اند و همانند فصل گذشته که می‌گفتم غلامی و نوروزی مستحق ملی‌پوش شدن هستند، در شاهین هم بازیکنانی هستند که می‌توانند در آینده ای نزدیک به تیم ملی کمک کنند.

سرمربی تیم شاهین بوشهر در پایان در مورد بازگشت علی پروین به فوتبال گفت: پروین یکی از اسطوره‌های فوتبال ایران است و حضورش باعث هرچه گرم‌تر شدن مسابقات می‌شود. حضور وی می‌تواند شوک بسیار خوبی برای استیل آذین باشد و امیدوارم با بازگشت پروین استیل آذین هم به از این وضعیت خارج شده و در ادامه مسابقات نتایج قابل قبولی را بدست آورد.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و شاهین بوشهر در چارچوب هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 17:30 دقیقه روز جمعه هفته جاری با قضاوت سعید بخشی زاده در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.