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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

پل جوادیه 22 آبان ماه افتتاح می شود

پل جوادیه 22 آبان ماه افتتاح می شود

معاون فنی و عمران شهرداری تهران گفت: پل کابلی جوادیه آخرین مراحل اجرایی را طی کرده و شنبه 22 آبان ماه، در آستانه عید قربان افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی افزود: شب گذشته تمامی پایه های موقت این پل برداشته و بار عرشه به کابلها منتقل شد.

وی ادامه داد: پل کابلی جوادیه که به دلیل فرسودگی پل قدیم احداث شد، دارای طولی در حدود 210 متر و عرض 15 متر از هر طرف است. عرشه این پل توسط 12 دسته کابل به قوس متصل شده که از 250 تا 850 تن بار را تحمل می کند.پل کابلی جوادیه تنها پل سه پایه دنیاست همچنین طرح قوس این پل به دلیل مجاورت راه آهن ، الهام گرفته از سوزن ریل قطار است که زیبایی این پل را چندین برابر خواهد کرد.

وی اظهار داشت: پایه های بتنی پل جوادیه با استفاده از رنگ خود شستشو رنگ آمیزی می شود که این رنگ ویژه رنگ آمیزی بتن است و خللی به عملکرد آن وارد نمی کند.80 شمع بتنی با سیمان ضد سولفات جهت تحکیم فونداسیون پل احداث شد. تمامی مراحل احداث پل جوادیه بدون توقف قطارهایی که از زیر پل عبور می کنند انجام گرفته است.

 

کد مطلب 1188965

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