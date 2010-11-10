پرش طول از حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین نشست کمیته فنی فدراسیون دوومیدانی به منظور بررسی وضعیت ورزشکاران اعزامی به شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو روز گذشته با حضور کریمی رئیس فدراسیون، نایب رئیسان و اعضاء در محل فدراسیون برگزار شد.

در این جلسه تمامی 9 عضو کمیته فنی فدراسیون دوومیدانی با اعزام ورزشکار در ماده پرش طول مخالفت کردند تا در نهایت شاهد حذف نمایندگان کشورمان در این ماده باشیم. فدراسیون دوومیدانی یکشنبه هفته جاری در جریان تمرینات دوومیدانی کاران برای آخرین بار از ارزنده و سیستانی رکوردگیری به عمل آورد.

در این رکورد گیری ارزنده به دلیل مصدومیت از دور مسابقه حذف شد و سیستانی با رکورد 7 متر و50 سانتی متر نتوانست به حد نصاب تعیین شده فدراسیون برسد. رکورد 7 متر و80 سانتی متر حد نصاب تعیین شده فدراسیون در این ماده اعلام شده بود.

همچنین بحث برگزاری یک رکوردگیری برای ورزشکاران اعزامی به گوانگجو نیز به تصویب رسید و مقرر شد تا روز جمعه دوومیدانی کاران اعزامی در مواد پرتاب چکش، پرتاب نیزه، پرش با نیزه، پرش ارتفاع و 400 متر در یک مسابقه تست گیری شرکت کنند. این تست گیری تنها به منزله ارزیابی این ورزشکاران می باشد.

بدین ترتیب تیم ملی دوومیدانی ایران با ترکیب 20 ورزشکار زن و مرد شنبه شب راهی گوانگجو چین می شود.

رقابتهای دوومیدانی بازیهای آسیایی گوانگجو از 29 آبان تا 6 آذرماه در استادیوم "گواندونگ" برگزار خواهد شد. شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذر ماه در گوانگجو چین پیگیری می شود.