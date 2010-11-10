واکنش وزارت علوم به مشکلات آموزشی برخی ملی پوشان/ مشکلات رفع شد

محمد کشتی دار در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: مشکلات باید طوری رفع شود تا در صحنه های ورزش دانشگاهی حضور ملی پوشان و نخبگان ورزشی را حتما داشته باشیم لذا مکانیسم هایی که تحدید کننده حضور نخبگان ورزشی در صحنه های ورزشی دانشگاهی است باید برداشته شوند.

مدیرکل امور تربیت بدنی وزارت علوم با بیان اینکه مذاکراتی کلی برای رفع مشکلات این فعالان دانشجویی ورزش قهرمانی با دانشگاهها صورت گرفته است گفت: مشکلات این دانشجویان باید در درون دانشگاه با مسئولین دانشگاهها حل شود.

محمد باقری معتمد، حسین تاجیک و علیرضا نصر آزادانی بازیکنان تیم ملی به علت حضور نیافتن در مسابقات دانشگاهی و حضور یافتن در اردو از دانشگاههای خود اخراج شده بودند اما به گفته سرمربی تیم ملی تکواندو کشورمان در جلساتی که با روسای دانشگاه های مربوطه برگزار شد این مشکل حل شد.