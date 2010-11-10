فاینانس 230 میلیون یورویی ژاپن در پتروشیمی ایران

صفر علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشرفت 74 درصدی عملیات اجرایی طرح توسعه مجتمع پتروشیمی مروارید، گفت: هدف از طرح توسعه این مجتمع پتروشیمی تولید سالانه 500 هزار تن منو اتیلن گلایکول ام.ای. جی ، 50 هزار تن دی اتیلن گلایکول و 3.4 هزار تن تری اتلین گلایکول به عنوان محصولات با ارزش افزوده پتروشیمی است.

مدیر عامل مجتمع پتروشیمی مروارید خوراک مورد نیاز این واحد از اتیلن تولیدی این مجتمع پتروشیمیایی تامین می شود، تصریح کرد: بر اساس برنامه زمان بندی تولید تجاری از این واحد پتروشیمی تا سه سال آینده آغاز می شود.

وی با اعلام اینکه هم اکنون مطالعات مهندسی و خرید تجهیزات طرح توسعه پتروشیمی مروارید به پایان رسیده است، بیان کرد: در حال حاضر تقاضا برای خرید محصول MEG در بازار پتروشیمی بسیار بالا است.

این مقام مسئول از درخواست برخی از شرکتهای ترکیه و اندونزی برای پیش فروش محصولات تولیدی این واحد پتروشیمی خبر داد و افزود: اما با توجه به ارائه پیشنهادهای مختلف قصد پیش فروش محصولات را نداریم.

بابایی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی برخی از پالایشگاههای پارس جنوبی خوراک MEG را وارد می کنند، تبیین کرد: با بهره برداری از طرح توسعه پتروشیمی مروارید امکان تامین نیازهای این پالایشگاههای گازی وجود دارد.

مدیر عامل پتروشیمی مروارید توجیه اقتصادی و سودآوری طرحهای تولید MEG را بسیار بالا عنوان کرد و یادآور شد: بر اساس بررسی های انجام شده نرخ بازگشت سرمایه این طرح حدود 18 درصد محاسبه شده است.

وی کل سرمایه گذاری مورد نیاز برای واحد MEG پتروشیمی مروارید را 230 میلیون یورو عنوان کرد و گفت: هم اکنون تمامی این منابع مالی از محل فاینانس یک شرکت ژاپنی به طور کامل تامین شده است.

به گزارش مهر، در حال حاضر لیسانس طرح توسعه پتروشیمی مروارید توسط شرکت انگلیسی- هلندی شل، مهندسی اصولی توسط ام.ای.اس ژاپن و مهندسی تفضیلی توسط یک شرکت ایرانی انجام شده است.

در همین حال پتروشیمی مروارید مرداد ماه سا‌ل‌جاری به منظور تولید سالانه 500 هزار اتیلن و 47 هزار تن برشهای سه کربنه و سنگین به طور رسمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در مدار بهره برداری قرار گرفت.

برای ساخت این مجتمع پتروشیمی حدود 456 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است که پیش بینی می شود با تولید و فروش محصولات سالانه 270 میلیون دلار درآمد حاصل شود.

در اجرای این مجتمع پتروشیمی شرکت تکنیپ فرانسه در بخش خرید لیسانس، مهندسی تفضیلی و خرید تجهیزات و در بخش ساختمان و نصب سازندگان و پیمانکاران داخلی مشارکت داشته اند.