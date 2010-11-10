حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال ایران برابر روسیه گفت: متاسفانه زمانی که از روسیه با سه گل عقب افتادیم، بازیکنان جاخورده و غافلگیر شدند اما خیلی زود به جریان بازی برگشتیم و توانستیم برتری خود را به این تیم دیکته کرده و کار را به نتیجه تساوی بکشانیم. به اعتقاد من اگر دروازه بان تیم روسیه ستاره زمین نبود، نتیجه مسابقه دوستانه ایران - روسیه، چیزی به غیر از تساوی 3 بر3 می شد.

وی با تاکید براینکه در دیدار مقابل روسیه به آنچه مدنظرش بوده، رسیده است، افزود: در این بازی می خواستیم به تمامی بازیکنان فرصت بازی بدهیم که خوشبختانه توانستیم همه آنها را محک بزنیم. همچنین به دو دروازه‌بان جوان تیم اجازه بازی دادیم که آنها نیز عملکردی خوب و کم اشتباه داشتند. در بازی عصر چهارشنبه دو بازیکن جدید تیم ملی، افشین سپه و افشین کاظمی که از تیم فولادگستر و گیتی پسند به اردوی تیم ملی آمده‌اند، عملکرد خوبی داشتند و اگر به همین صورت ادامه دهند، قطعا به جمع 9 بازیکنی اضافه می شوند که جایگاهی ثابت در تیم ملی دارند.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران با انتقاد از شرایط حاکم بر شبکه ورزش صدا خاطرنشان کرد: 2 سال است که با رادیو ورزش گفتگو نمی کنم و آنها را تحریم کرده‌ام. زمانی که من یکی از بازیکنان تیم ملی را بنابه مصالح ملی از فهرست بازیکنان این تیم خارج کردم، ناکارشناسان این شبکه رادیویی انتقاد کردند که شمس به جای برخورد فنی با برخی بازیکنان شخصی برخورده کرده و منافع ملی را درنظر نمی گیرد.

وی افزود: از آن زمان، اعلام کردم تا زمانیکه مسئولان شبکه ورزش و برخی ناکارشناسان این شبکه از من عذرخواهی نکنند، دیگر با شبکه رادیویی ورزش گفتگو نخواهم کرد. آقایان زمانی که رفقایشان اداره تیم ملی و فوتسال ایران را برعهده داشتند، از فوتسال کشورمان تعریف و تمجید می کردند، آنهم در حالیکه تیم ایران سوم آسیا و سیزدهم جهان بود. اما امروز که تیم ایران چهره‌ای موفق دارد، قهرمان بلامنازع آسیاست و عنوان چهارم دنیا را در اختیار دارد، مدعی هستند که تیم ملی بد نتیجه می گیرد، فوتسال ایران پسرفت کرده و تنها راه نجاتش، رفتن سرمربی است.

شمس در ادامه خطاب به معاونت صدای سازمان صدا و سیما گفت: من به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال ایران به معاونت صدای سازمان صدا و سیما پیغام می دهم تا زمانی که این آقا رئیس رادیو ورزش است و ناکارشناسانی به کارشناسی ورزش در این رادیو می پردازند، با رادیو ورزش گفتگو نخواهم کرد. متاسفانه افرادی در این شبکه رادیویی کار کارشناسی ورزش را برعهده دارند که وقتی آدم چهره آنها را می بیند یاد این می افتد که اگر ورزش نکند، شبیه آنها خواهد شد! تا زمانی که ناکارشناسان شبکه ورزش دست از انتقاد یک جانبه، تبعیض و ... دست برندارند، این شبکه از سوی من تحریم خواهد بود.

وی با طرح این موضوع که "میکروفن دست گزارشگران و کارشناسان صدا و سیماست و برخی از آنها به کسی اجازه انتقاد نمی دهند"، افزود: متاسفانه برخی افراد در صدا و سیما یکطرفه به مربیان و بازیکنان می تازند و حتی به آنها اجازه دفاع نمی دهند. من، تمام اتکایم به مردم است. از دید من کارشناسان واقعی همین مردم هستند، مردمی که روز چهارشنبه پس از تساوی تیم ملی با روسیه ما را تشویق کردند. تا زمانی که حمایت این مردم را دارم، شبکه ورزش برایم پشیزی ارزش ندارد.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان در خاتمه با ابراز رضایت از عملکرد وحید شمسایی در دیدار با روسیه، ابراز امیدواری کرد، تیمش در بازی دوستانه امروز با روسیه نتیجه لازم را کسب کرده و به پیروزی دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر رادیو ورزش در برنامه صبحگاهی امروز چهارشنبه خود در ارزیابی عملکرد تیم ملی فوتبال کشورمان برابر روسیه، انتقاداتی را به بازی تیم ملی و تفکرات حسین شمس مطرح کرد که با واکنش سرمربی تیم ملی فوتسال همراه شد.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این آمادگی را دارد تا صحبت ها و نظرات مسئولان و کارشناسان رادیو ورزش در مورد اظهارات حسین شمس را منتشر کند.