فروش غیر مجاز اثر جدید موراکامی در اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس‌پرس، رسانه‌های ژاپنی خبردادند که نسخه دیجیتالی از "1Q84" و رمانهای جنایی از کیگو هیگاشینو بدون اجازه از نویسندگان‌شان به ازای چند صد ین (چند دلار) به فروش می‌رسد.

هیگاشینو دراین‌باره گفت: ده‌ها کتاب من در چین به صورت غیر قانونی ترجمه شده و به صورت دیجیتالی عرضه شده است که همه آنها غیرقانونی است.

وی افزود: من به عنوان صاحب قانونی این آثار از اپل می‌خواهم این کتابها را حذف کند و منتظر پاسخگویی آنها هستم.



ناشر تایوانی که ترجمه مجاز کتاب "1Q84" را انجام داده است هر گونه دخالت در فروخته شدن الکترونیکی این اثر در فروشگاه اپل را رد کرد.

"1Q84" کتابی سه جلدی از موراکامی است که دو جلد آن سال گذشته میلادی در ژاپن منتشر شد و با فروش فوری آن در این کشور به سرعت به زبانهای کره‌ای و چینی ترجمه شد.

هاروکی موراکامی نویسنده 61 ساله ژاپنی یکی از کاندیداهای جایزه نوبل ادبیات در چند سال اخیر است که رمانهایش با تحسین بین‌المللی مواجه شده است.

موراکامی مدت 3 دهه است که به زبان ژاپنی می‌نویسند و رمانها و داستانهای کوتاه وی به بیش از 40 زبان ترجمه شده‌است.رمان "کافکا در ساحل" از این نویسنده به وسیله چند مترجم به فارسی برگردانده شده است.

