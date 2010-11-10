22 درصد مردم کهگیلویه وبویراحمد در دفاع مقدس حضور داشتند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی صبح چهارشنبه در دیدار خانواده شهدا و ایثارگران استان کهگیلویه و بویراحمد با رئیس قوه قضائیه کشور، افزود: رزمندگان این استان در تمام صحنه های هشت سال دفاع مقدس در خط اول حضور داشتند و بارها از سوی حضرت امام و مقام معظم رهبری مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی برکات انقلاب اسلامی در این استان را بیشمار عنوان کرد و گفت: این استان هرچه دارد از برکت جمهوری اسلامی است و مردم این استان نیز همیشه نسبت به خط رهبری و انقلاب اسلامی معتقد بوده و هستند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: با حضور مسئولان مملکت در این استان مردم امیدوار و دلگرم می شوند و اعتماد آنها نسبت به نظام و انقلاب بیشتر می شود.

آیت الله ملک حسینی اظهار امیدواری کرد: مسئولان مملکت در اجرای فرامین خدا و ابراز اخلاص به نظام الهی موفق شوند و افرادی هم که گاهی کجروی دارند هدایت شوند و در مسیر صراط مستقیم قرار گیرند.

در ادامه مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان نیز گفت: مردم این استان هزار و 800 شهید و دو هزار جانباز و 317 آزاده به انقلاب اسلامی تقدیم کردند.

علی امیری افزود: جوانترین شهید کشور با 12 سال سن متعلق به این استان است و پیرترین شهید استان نیز 67 سال سن دارد.

وی بیان کرد: هم اکنون تعداد والدین شهدای استان نیز هزار و 750 نفر هستند که از وضعیت رفاهی خوبی برخوردار نیستند.

امیری یادآور شد: بسیاری از پدران و مادران شهید در این استان در خانه های اجاره ای زندگی می کنند و این خانواده ها به دلیل نداشتند سند مالکیت قادر به دریافت تسهیلات نیستند.

وی همچنین اظهار داشت: 65 شهید زنده در این استان وجود دارد که عمدتا به دلیلی نبود امکانات اولیه در این استان، به شهرهای اطراف مهاجرت کردند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در پایان خواستار کمک بیشتر مسئولان جهت رفع مشکلات خانواده های شهدا و ایثارگران این استان شد.

آیت الله لاریجانی صبح امروز به همراه مسئولین عالی قضایی کشور به یاسوج مرکزاستان کهگیلویه و بویراحمد سفرکرده اند.