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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵

آیت الله ملک حسینی:

22 درصد مردم کهگیلویه وبویراحمد در دفاع مقدس حضور داشتند

22 درصد مردم کهگیلویه وبویراحمد در دفاع مقدس حضور داشتند

یاسوج - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در کهگیلویه وبویراحمد گفت: 22 درصد از مردم این استان در جبهه های جنگ تحمیلی شرکت کردند و از این حیث به نسبت جمعیت، رتبه اول کشور را در اختیار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی صبح چهارشنبه در دیدار خانواده شهدا و ایثارگران استان کهگیلویه و بویراحمد با رئیس قوه قضائیه کشور، افزود: رزمندگان این استان در تمام صحنه های هشت سال دفاع مقدس در خط اول حضور داشتند و بارها از سوی حضرت امام و مقام معظم رهبری مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی برکات انقلاب اسلامی در این استان را بیشمار عنوان کرد و گفت: این استان هرچه دارد از برکت جمهوری اسلامی است و مردم این استان نیز همیشه نسبت به خط رهبری و انقلاب اسلامی معتقد بوده و هستند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: با حضور مسئولان مملکت در این استان مردم امیدوار و دلگرم می شوند و اعتماد آنها نسبت به نظام و انقلاب بیشتر می شود.

آیت الله ملک حسینی اظهار امیدواری کرد: مسئولان مملکت در اجرای فرامین خدا و ابراز اخلاص به نظام الهی موفق شوند و افرادی هم که گاهی کجروی دارند هدایت شوند و در مسیر صراط مستقیم قرار گیرند.

در ادامه مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان نیز گفت: مردم این استان هزار و 800 شهید و دو هزار جانباز و 317 آزاده به انقلاب اسلامی تقدیم کردند.

علی امیری افزود: جوانترین شهید کشور با 12 سال سن متعلق به این استان است و پیرترین شهید استان نیز 67 سال سن دارد.

وی بیان کرد: هم اکنون تعداد والدین شهدای استان نیز هزار و 750 نفر هستند که از وضعیت رفاهی خوبی برخوردار نیستند.

امیری یادآور شد: بسیاری از پدران و مادران شهید در این استان در خانه های اجاره ای زندگی می کنند و این خانواده ها به دلیل نداشتند سند مالکیت قادر به دریافت تسهیلات نیستند.

وی همچنین اظهار داشت: 65 شهید زنده در این استان وجود دارد که عمدتا به دلیلی نبود امکانات اولیه در این استان، به شهرهای اطراف مهاجرت کردند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در پایان خواستار کمک بیشتر مسئولان جهت رفع مشکلات خانواده های شهدا و ایثارگران این استان شد.

آیت الله لاریجانی صبح امروز به همراه مسئولین عالی قضایی کشور به یاسوج مرکزاستان کهگیلویه و بویراحمد سفرکرده اند.

کد مطلب 1188975

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