ارتقای سلامت جسمی و روانی نیازمند توجه به مسائل بهداشتی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، صدرالله بابلی صبح چهارشنبه در جلسه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آباد غرب اظهار داشت: امروز نیاز همه جوامع برای شروع هر حرکتی آینده نگری و برنامه ریزی در زمینه بهداشت است و تفکر پیرامون مسائل بهداشتی زمینه ساز ارتقا در همه سطوح خواهد بود.

در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مصوباتی همچون آسفالت محوطه میدان تره بار، رفع نواقص آب شرب روستاها، معاینات دوره ای کارگران شهرداری، پاکسازی بموقع فضولات و زباله از سطح روستا ها، استفاده از ظروف یکبار مصرف بر پایه گیاهی(زیست تجزیه پذیر) در ادارات، جمع آوری دامداران سطح شهر، تخصیص 50 میلیون ریال برای رفع نواقص بهداشتی کشتارگاه دام، برگزاری همایش توجیهی برای دهیاران در خصوص بهداشت محیط مورد توجه قرار گرفت.

در پایان این جلسه فرماندار اسلام آباد همکاری و همفکری تمام دستگاه های اجرایی شهرستان با شبکه بهداشت و درمان را خواستار شد.