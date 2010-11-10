دوچرخه "رویای صلح در خلیج فارس" در سئول به نمایش در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر احمد نادعلیان، هنرمند محیطی در مورد نمایشگاه خود در کره جنوبی گفت: نمایش آثار من در نمایشگاه هنر محیطی (Greening Green) روز 18 آبان نهم نوامبر با حضور استادان ، مسئولین فرهنگی و هنرمندان کره‌ای در شهر سئول کره جنوبی افتتاح شد.

وی افزود: این نمایشگاه تا 28 نوامبر ادامه دارد. با توجه به اینکه نشست سران 20 کشور قدرتمند اقتصادی جهان (G20)، هفته آینده در کره جنوبی برگزار می‌شود. این امید وجود دارد که این نمایشگاه مخاطرات زیست محیطی و تهدیدهایی که در جهان امروز وجود دارد را به سیاستمداران یادآور شود.

نادعلیان همچنین در مورد دوچرخه صلح که در این نمایشگاه آن را به اجرا درآورده است، توضیح داد: مجموع عکس‌ها از دوچرخه خلیج فارس 12 عدد بودند و یکی از عکس‌ها را صیف الله صمدیان تهیه کرده بود. عکس دیگر که در ابعاد بزرگ چاپ شد، نحوه غلطاندن مهر و نقش عقرب‌ها را در کویر شهداد کرمان نشان می داد.

وی افزود: علاوه بر عکس‌های دوچرخه صلح در خلیج فارس دو چرخ لاستیکی دیگر نیز آماده شد و در روزهای نمایش با رکاب زدن در محیط نمایشگاه خط نوشه‌های جدید روی ماسه‌ها که در فضای نمایشگاه پراکنده شده‌اند چاپ شدند. روی چرخ‌های این دوچرخه نیز خط نوشته‌هایی برای مخالفت با جنگ و ترور و بمب روی آن نصب شده اند.

نادعلیان در نشست خبری این نمایشگاه عنوان کرد: بیش از سه دهه است که مردم ایران و کشورهای همجوار از فجایع جنگ رنج می‌برند. جنگ و ترور حالا یک تهدید جهانی است و در هر جای جهان امکان آن وجود دارد. به عنوان هنرمندی که به مسائل محیطی توجه دارم تدوام این شرایط نه تنها به محیط بلکه پیوند فرهنگ‌ها را مخدوش می‌کند.

وی در بخش دیگری از نشست خبری بر این نکته تاکید کرد: این مسئله موجب دلگرمی است که خیابانی در تهران به نام سئول وجود دارد و همچنین خیابانی در سئول به نام تهران نام گذاری شده اما متاسفانه تبادل فرهنگ و هنر ایران با کره جنوبی بسیار کم و ناچیز بوده است.



این هنرمند محیطی درباره دیگر آثاری که در سئول به نمایش گذاشته است، ابراز کرد: اثر دیگر من در نمایشگاه هنر محیطی کره جنوبی چیدمان ویدئوئی "مرگ ماهی‌ها" است که ویژگی تعاملی دارد و مخاطب می‌تواند قسمت‌های مختلف ویدئو را آنطوری که دوست دارد، ببیند.

اثر "رویای صلح در خلیج فارس" با استفاده از یک دوچرخه در بهمن ماه سال 87 در جزیره هرمز ارائه شد. چرخ‌های این دوچرخه با استفاده از چند لاستیک کهنه دوچرخه طراحی و ساخته شده است. یک لاستیک کهنه دوچرخه که پس از استفاده مکرر صاف و بدون عاج بوده به صورت حروف بریده شده و حروف برجسته روی دو لاستیک دیگر نیز که فاقد عاج هستند، به صورت وارونه چسبانیده شدند.

چنانچه سوار بر این دوچرخه در ساحل ماسه ‌ای رکاب زده شود خط نوشته‌هایی به صورت صحیح بر ماسه‌های ساحل، نوشته می‌شود. بنابراین با رکاب زدن در ساحل اثر هنری شکل می‌گیرد.

روی چرخ‌های دو چرخه علاوه بر "رویای صلح در خلیج فارس" جملات کوتاهی همچون "جنگ نه"، "دوستی ملل"، "محیط پاک" و آدرس سایت آثار محیطی نادعلیان "WWW.RIVERART.NET" نیز دیده می شود.

تا کنون هنرمندانی همچون اریک انگستورم و ارانا داویز از آمریکا طی نامه هایی اجازه گرفتند که از طرح این دوچرخه استفاده نمایند.





