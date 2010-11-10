به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی دارابی معاون سیمای سازمان صدا و سیما در نشست مدیران گروه معارف شبکه‌های سیما تأکید کرد: بزودی شورای عالی معارف که شامل استادان حوزه و دانشگاه و صاحبنظران است، تشکیل می‌شود.

دارابی دین را مؤلفه اصلی مطالبات چهارگانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی دانست و گفت: این شورا با مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر شیخ‌الاسلامی باید به مفاهیم عالی دین توجه ویژه داشته باشد و از تمام توان کارشناسان و صاحبنظران در این خصوص بهره ببرد. ما برای سیما مهمترین رسالت را توجه و اهتمام به معارف می‌دانیم.

معارف سیما با تأکید بر اینکه دوران جدیدی برای کار مؤثر در حوزه دین در سیما آغاز شده است، گفت: از شبکه‌های سیما و به ویژه مدیران گروه‌های معارف سیما انتظار این است که به اهتمام بایسته برای ارائه بهترین کارهای تلویزیونی، استفاه مؤثر از کارشناسان دین، توجه به جذابیت برنامه‌ها با محوریت جذب جوانان، برنامه سازی برای ایام محرم و صفر در اولویت قرار گیرد.

