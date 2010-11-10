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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۳۴

بلخاری:

نقش زبان در فلسفه بی‌بدیل است

نقش زبان در فلسفه بی‌بدیل است

حسن بلخاری گفت: افزایش علوم دانشگاهی و مباحث آکادمیک شرایطی را ایجاد کرده که به ناگزیر زبان دوم به عنوان زبان موردنیاز مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بلخاری در گفتگو با روابط عمومی همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه درباره تأثیر و جایگاه زبان در علوم گفت: در دوره‌ای هستیم که ابزار تکنولوژی امکان ترجمه همزمان را به خوبی فراهم کرده است اما با این وجود محققان و پژوهشگران برا ی انتقال بی‌واسطه با یکدیگر نیازمند فراگیری زبان دوم هستند . به‌خصوص این مسأله در موضوعات هنری و فلسفی از جایگاه ارزشمندتری برخوردار است.

وی افزود: بی‏تردید کسانی که در عرصه فلسفه و اندیشه‌ورزی کار می‌کنند به دلیل ناگزیری از رجوع به منابع دست ‌اول هستند و از همین‌رو زبان به عنصر اثرگذاری در کار آنان تبدیل می‌شود. زبان در ادراک فلاسفه بسیار مهم و مؤثر است، چه آنانی که در غرب هستند و زبان بین‌المللی انگلیسی تسلط دارند و چه شرقی‌ها هر چه بیشتر با زبان‌های فارسی و عربی آشنایی داشته باشند، بهتر می‌توانند به علوم کلاسیک و ادراک آنها دسترسی داشته باشند و بهره مناسبتری در کارهایشان بگیرند. در حقیقت اصل مسأله بسیار ضروری است و در جهان اندیشگی امروز این نیاز به اندازه سایر علوم همچون فلسفه ارزش و اهمیت پیدا کرده است.

این پژوهشگر حکمت و فلسفه در ادامه با اشاره به برگزاری همایش روز جهانی فلسفه تصریح کرد: برگزاری این همایش در تهران که از خاستگاههای فلسفه به‌حساب می‌آید امر ارزشمندی است . این همایش فرصت خوبی به ما می‌دهد تا فلسفه اصیل اسلامی را به جهانیان معرفی و عرضه کنیم. در شرایط فعلی که غربی‌ها فلسفه اسلامی را تا ابن رشد می‌شناسند و منکر بعد از آن هستند، فرصت مغتنمی است تا این شبهه را از ذهن جهانیان بزدائیم. چنین همایشی می‌تواند موجب پاسخ دادن به این ضعف و مشکل تاریخی منجر شود.

بلخاری همچنین با بیان اینکه باید در زمینه تعامل میان فلسفه غرب و شرق تلاش کنیم، خاطر نشان کرد: مسئولان بعد از این همایش باید تلاش کنند تا همایش فلسفه اسلامی را پس از این در اروپا و در غرب برگزار کنند. برگزاری چنین همایشی در کشورهای اروپایی چون ایتالیا، فرانسه و ... می‌تواند در معرفی فلسفه اسلامی به جهانیان مؤثر باشد.

کد مطلب 1188982

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