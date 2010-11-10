به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بلخاری در گفتگو با روابط عمومی همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه درباره تأثیر و جایگاه زبان در علوم گفت: در دوره‌ای هستیم که ابزار تکنولوژی امکان ترجمه همزمان را به خوبی فراهم کرده است اما با این وجود محققان و پژوهشگران برا ی انتقال بی‌واسطه با یکدیگر نیازمند فراگیری زبان دوم هستند . به‌خصوص این مسأله در موضوعات هنری و فلسفی از جایگاه ارزشمندتری برخوردار است.

وی افزود: بی‏تردید کسانی که در عرصه فلسفه و اندیشه‌ورزی کار می‌کنند به دلیل ناگزیری از رجوع به منابع دست ‌اول هستند و از همین‌رو زبان به عنصر اثرگذاری در کار آنان تبدیل می‌شود. زبان در ادراک فلاسفه بسیار مهم و مؤثر است، چه آنانی که در غرب هستند و زبان بین‌المللی انگلیسی تسلط دارند و چه شرقی‌ها هر چه بیشتر با زبان‌های فارسی و عربی آشنایی داشته باشند، بهتر می‌توانند به علوم کلاسیک و ادراک آنها دسترسی داشته باشند و بهره مناسبتری در کارهایشان بگیرند. در حقیقت اصل مسأله بسیار ضروری است و در جهان اندیشگی امروز این نیاز به اندازه سایر علوم همچون فلسفه ارزش و اهمیت پیدا کرده است.

این پژوهشگر حکمت و فلسفه در ادامه با اشاره به برگزاری همایش روز جهانی فلسفه تصریح کرد: برگزاری این همایش در تهران که از خاستگاههای فلسفه به‌حساب می‌آید امر ارزشمندی است . این همایش فرصت خوبی به ما می‌دهد تا فلسفه اصیل اسلامی را به جهانیان معرفی و عرضه کنیم. در شرایط فعلی که غربی‌ها فلسفه اسلامی را تا ابن رشد می‌شناسند و منکر بعد از آن هستند، فرصت مغتنمی است تا این شبهه را از ذهن جهانیان بزدائیم. چنین همایشی می‌تواند موجب پاسخ دادن به این ضعف و مشکل تاریخی منجر شود.

بلخاری همچنین با بیان اینکه باید در زمینه تعامل میان فلسفه غرب و شرق تلاش کنیم، خاطر نشان کرد: مسئولان بعد از این همایش باید تلاش کنند تا همایش فلسفه اسلامی را پس از این در اروپا و در غرب برگزار کنند. برگزاری چنین همایشی در کشورهای اروپایی چون ایتالیا، فرانسه و ... می‌تواند در معرفی فلسفه اسلامی به جهانیان مؤثر باشد.