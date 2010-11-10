به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، معصومه رحمانی کارشناس ادبیات اداره کل حفظ ونشر آثار دفاع مقدس ظهر چهارشنبه در حاشیه جشنواره شعر دفاع مقدس به خبرنگار مهر گفت: جشنواره شعر دفاع مقدس با اهداف تعمیق فرهنگ جهاد و شهادت، کشف استعدادهای نو دراستان و ارتقاء سطح آگاهی شاعران جوان هرساله در این استان برگزار می شود.

رحمانی تعداد آثار رسیده به این جشنواره را 117 اثر اعلام کرد وافزود: این تعداد اثر از 33 شاعر استانی به جشنواره فرستاده شده است که توسط داوران و دبیر علمی جشنواره کدگذاری شدند و آثار برتر این شاعران در مجموعه پروانه در آتش به چاپ رسیده است.

وی موضوعات شعر دفاع مقدس را پایداری، جهاد، شهادت، مقاومت ملل و شعر دفاع مقدس با بهره گیری از مفاهیم و مضامین عاشورایی بیان کرد و تشریح کرد: نفرات اول به کنگره سراسری شعر دفاع مقدس کشوری معرفی می شوند.

رحمانی برگزیدگان این جشنواره را 9 نفر اعلام کرد که در شاخه شعر دفاع مقدس به ترتیب محمد تقی بهنام فر از اسفراین، رقیه حاتمی خلاج لو از شیروان، بابا همایون فر از اسفراین ودر شعر مقاومت ملل، موسی الرضا بهنام فر از اسفراین، فریبا شرافتی نژاد از اسفراین و ناهید یزدانی از بجنورد و در شعر دفاع مقدس با بهره گیری از مفاهیم عاشورایی امید آخوندی از گرمه وملیحه شرافتی نژاد از اسفراین معرفی شده اند.

در شاخه کودک ودفاع مقدس زهرا داوری تنها برگزیده این جشنواره است.

در پایان حاج داراب بدخشان به عنوان شاعر پیشکسوت معرفی ومورد تقدیر قرار گرفت.