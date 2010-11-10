خرید 300 تن انگور کلاهداری توافقی در خراسان شمالی

محمد حسین اللهیاری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این اقدام برای نخستین بار در استان و با هدف حمایت از کشاورزان، خرید محصول مازاد آنها، کوتاه کردن دست واسطه ها و سوق دادن فعالیتهای سازمان به سوی تنظیم بازار محصولات کشاورزی انجام می شود.

وی اعتبار در نظر گرفته شده برای خرید توافقی این میزان انگور را یک میلیارد و 630 میلیون ریال اعلام کرد و تصریح کرد: کمتر از یک سوم این اعتبار توسط صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تأمین شده است.



وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه با ورود شبکه تعاون روستایی و دخالت اتحادیه در امر خرید، نرخ خرید تا میزان 40 درصد افزایش پیدا کرده است.



اللهیاری گفت: در حال حاضرهر کیلوگرم انگور به قیمت چهار هزار ریال از کشاورز خریداری و در سردخانه نگهداری می شود.



وی یکی از مشکلات اساسی خرید انگور در استان را نبود سردخانه ویژه این محصول دانست و گفت: متأسفانه با وجود تولید بالای انگوردر استان هنوز سردخانه ویژه این محصول وجود ندارد.



مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان شمالی پایان مدت زمان اجرای این طرح را تا زمانی که انگور قابلیت نگهداری در سردخانه داشته باشد ذکرکرد.