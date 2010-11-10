به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، نبی‌الله رجبی صبح چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: دو هزار و 570 هکتار از اراضی کشاورزی استان سمنان زیر کشت ذرت علوفه‌ای است.

وی با بیان اینکه همه شهرستان‌های استان سمنان، قابلیت کشت ذرت علوفه‌ای را دارند، گفت: مناطق عمده کشت آن شاهرود و گرمسار است.

رجبی ادامه داد: تنوع محصولات علوفه‌ای در استان از مزایای کشت نباتات علوفه‌ای در استان است.

وی یاد آور شد: با توجه به نیاز دام‌های سبک و سنگین استان سمنان به علوفه‌های مختلف، یونجه، ذرت و سایر نباتات علوفه‌ای در این استان کشت می‌شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه ارقام مختلف ذرت علوفه ای در استان کشت شده است، گفت: عملیات برداشت این محصول تا آخر آبان ماه ادامه دارد.

رجبی ادامه داد: تاکنون از سطح دو هزار هکتار از اراضی استان سمنان محصول برداشت شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین با اشاره به آغاز کاشت جو در 18 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سمنان گفت: پیش‌بینی می‌شود در 14 هزار هکتار از اراضی آبی و چهار هزار هکتار از اراضی دیم استان سمنان در سال زراعی جاری جو کشت شود.

وی ادامه داد: تاکنون در 9 هزار هکتار از اراضی آبی و دیم استان سمنان جو کشت شده است که کشت جو تا پایان آذرماه سال جاری در استان سمنان ادامه دارد.

به گفته وی، شمال نصرت، ریحان سه، کویر و بهمن ارقام عمده جو قابل کشت در استان سمنان است.

رجبی خاطرنشان کرد: از 19 هزار و 515 هکتار اراضی آبی و دیم استان سمنان سال گذشته 53 هزار و 993 تن جو آبی و پنج هزار و 400 تن جو دیم برداشت شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بیان داشت: در مجموع 59 هزار و 393 تن محصول جو از مزارع استان سمنان برداشت شده است.