پیروزی برای کسب نتیجه به هوادارانش متکی است

نبی الله باقریها در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در خصوص شرایط دیدار مس کرمان و پیروزی تهران در ورزشگاه شهید باهنر کرمان اظهارداشت: تماشاگران خونگرم کرمانی در همه بازیها به تیم مس کرمان کمک کرده اند و امیدواریم در بازی حساس برابر پرسپولیس یک صدا مس را تشویق کنند.

وی تیم پرسپولیس را از تیمهای خوب لیگ دانست و افزود: تیم پرسپولیس تیمی است که حمایت تماشاگرانش را دارد و بیشتر توانش هم به خاطر تماشاگرانش است اما تماشاگران خوب کرمانی که در همه بازیها یار و کمک تیم مس بودند و نباید فرصت تشویق پرسپولیس را به تماشاگران اندک این تیم بدهند.

وی که در فصل گذشته در تیم پیروزی بازی می کرد گفت: توان فنی پیروزی از دیگر تیمها بیشتر نیست و برتری این تیم جنبه روانی دارد و اگر دقت کنید این تیم تنها در مسابقاتی خوب نتیجه می گیرد که دارای تماشاچی باشد.

بازیکن فصل قبل پیروزی تصریح کرد: خوشبختانه بازیکنان مس کرمان سر حال و آماده اند خودم هم مشکلی ندارم و برای یک بازی کاملا حساب شده و محکم آماده ایم ضمن اینکه هواداران کرمانی نیز نشان داده اند در کرمان تنها تیم خودشان را تشویق می کنند.

باقریها گفت: هیچ احساسی نسبت به پرسپولیس ندارم تمام انگیزه ای که دارم را برای برد مس به کار می گیرم و مهم نیست در برابر کدام تیم بازی می کنیم مهم این است که مس کرمان باید برنده این بازی باشد و سه امتیاز بازی خانگی را از آن خود کند.

مدافع مس کرمان گفت: در این بازی هر تیمی شرایط روحی و روانی خوبی داشته باشد برنده است که شکر خدا مس کرمان در بهترین شرایط است و از آنجایی که چند بازی اخیر را خوب نتیجه گرفتیم روحیه بالاتری برای برد مقابل پرسپولیس داریم.

وی تاکید کرد: سه امتیاز این بازی برای مس کرمان بسیار حیاتی است و بازیکنان مس با توجه به این مطلب فرصت عرض اندام را به پرسپولیسیها نمی دهند.