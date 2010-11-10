دستور محاکمه سریع قاتل میدان کاج صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی صبح امروز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای دادسرای ناحیه 4 تهران با اشاره به حادثه اتفاق افتاده در میدان کاج سعادت آباد تهران اظهار داشت: قاتل و مقتول در این حادثه افراد مشکل‌داری بودند اما آنچه که نباید فراموش شود محاکمه قاتل این حادثه است چرا که پس از فروکش تبعات این حادثه مردم می‌پرسند که قاتل به سزای عمل خود رسیده یا خیر، بنابراین سرعت بخشی به رسیدگی در این پرونده از مطالبات ماست.

وی با تاکید بر اینکه نباید در پیدا کردن مقصر در این حادثه یک طرفه قضاوت کرد اظهار داشت: پلیس در حوزه‌های آموزشی و سازمانی باید از نیروهای ورزیده و آموزش دیده استفاده کند. در این حادثه لازم بود ماموران کار ورزیده‌تری اعزام شوند چرا که اگر ماموران آموزش‌های لازم را دیده باشند توان تصمیم‌گیری و اقدامات ضروری را از خود به خوبی نشان می‌دهند.

دادستان تهران درباره زمان حضور پلیس در این حادثه تاکید کرد: نظرات مختلفی برای زمان حضور پلیس در حادثه وجود دارد که یکی از آنها تاخیر 45 دقیقه‌ای پلیس در این صحنه بود اما گزارشات و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد پلیس پنج تا 6 دقیقه بعد از حادثه در این مکان حاضرشده است.

وی در ادامه تاکید کرد: حادثه در ساعت 21:56 اتفاق افتاد که پلیس در ساعت 22 در صحنه حاضر شد و حادثه در ساعت 22:03 دقیقه خاتمه یافت در حالی که خبر آن در رسانه‌ها 10، 15 روز بعد منتشر شد.

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اینکه قصور و تقصیر در این حادثه از هیچکس پذیرفته نیست اظهار داشت: همه دستگاه‌ها از جمله پلیس و دستگاه قضائی باید مردم را در مبارزه با جرایم مشارکت دهند و استفاده از ظرفیت مردم در مبارزه با جرایم به نفع دستگاه قضائی است.

وی با تاکید بر اینکه بیمارستانها و مراکز درمانی برای پذیرش افراد مصدوم از سوی آورندگان هیچ وظیفه‌ای نسبت به بازداشت فرد آورنده ندارند گفت: در صورتی که شواهد و مدارک مستند و قطعی مبنی بر اتهام آورنده مصدوم وجود داشته باشد این اقدام قانونی است.

دادستان تهران تاکید کرد: انجام چنین اقداماتی از سوی بیمارستانها بر محافظه کاری مردم در انتقال مصدومین به بیمارستانها و مراکز درمانی می افزاید.

در پایان این مراسم از تلاش‌های سعیدنیا رئیس سابق دادسرای ناحیه 4 تهران تشکر و معتمد نیا با عنوان رئیس جدید این دادسرا معرفی شد.