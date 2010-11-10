خط انتقال گاز گرماب زرین رود کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ابوالفضل سرایلو پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه گازرسانی روستای محمود آباد از کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی خط انتقال 12 اینچ گاز گرماب به زرین رود در آینده ای نزدیک خبر داد و خاطر نشان کرد: علاوه بر خط انتقال گاز روستای محمود آباد مطالعات و مناقصه پروژه خط انتقال گاز گرماب به زرین رود نیز انجام شده است که با اجرایی شدن آن مشکل گاز کل منطقه خدابنده حل می شود.

سرایلو افزود: پروژه انتقال خط گاز گرماب به زرین رود با انتخاب پیمانکار در آینده نزدیک کلنگ زنی خواهد شد.

وی اظهار داشت: این پروژه همراه با خط انتقال گاز محمود آباد 12روستای منطقه خدابنده را تحت پوشش قرار می دهد.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان با اشاره به پروژه خط انتقال گاز محمود آباد خاطر نشان کرد: هزینه اجرای این پروژه سه میلیارد و 40 میلیون تومان است و با طول 43 کیلومتر در مدت 430 روز اجرا خواهد شد.

سرایلو ادامه داد: این پروژه 1700 خانوار در پنج روستای محمود آباد، آبی سفلی، اینچه، زرین گل و قینرجه را تحت پوشش قرار می دهد.