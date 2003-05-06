دومين نشست علمي در نمايشگاه مطبوعات

به گزراش خبرنگار فرهنگي خبرگزاري مهر ، در اين نشست كه روز سه شنبه 16 ارديبشهت ماه برگزار خواهد شد حجت الاسلام صادقي عضو هيات نظارت بر مطبوعات ، سعيد مرتضوي دادستان دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران ، دكتر عطا الله مهاجراني رئيس مركزبين المللي گفتگوي تمدنها ، دكتر محسنينان راد عضو هيات علمي دانمشگاه امام صادق (ع) ، دكتر رحيم ازغندي روزنامه نگار ، دكتر مصطفي ملكيان استاد دانشگاه ، دكتر محسن كديور رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ، دكتر صادق زيبا كلام استاد دانشگاه حجت الاسلام اكبري قنبري و حجت الاسلام ميبدي حضور دارند.

گفتني است : مباني فكري ، آزادي بيان ، قلم و مطبوعات ، مكاتب فكري مختلف و نگرش آنها به آزادي مطبوعات به عنوان سنگ بناي آزاديهاي اساسي جايگاه آزادي مطبوعات در قانون اساسي از محورهاي اساسي اين نشست يك روزه است كه در سالن كنفرانس شماره 1، نمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار مي شود.