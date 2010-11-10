سمنانیها از ماموران پلیس کارت شناسایی بخواهند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباسعلی رحیمی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: این اقدام برای کاهش جرائم جعل عنوان انتظامی است.
وی افزود: مردم و شهروندان در مواجهه با افراد مشکوک که خود را مامور نیروی انتظامی معرفی می کنند، از آنها کارت شناسایی بخواهند.
رحیمی با تاکید بر اینکه رعایت هشدارهای امنیتی به وسیله مردم ضروری است، گفت: در این زمینه شهروندان باید در صورت مواجهه با موارد مشکوک درخواست ارایه کارت شناسایی معتبر از مراجعه کنندگان کنند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان ادامه داد: ماموران نظامی، انتظامی،امنیتی و یا هر دستگاه دولتی دیگری در مراجعه به افراد موظف به ارائه کارت شناسایی معتبر هستند.
سرهنگ رحیمی تصریح کرد: مردم استان سمنان باید با آگاهی و درایت خود، ماموران تقلبی را از رسیدن به اهداف شومشان ناکام بگذارند.
وی اضافه کرد: مامور بودن نیروهای پلیس با تجهیزات پلیسی همراه نیست بلکه با کارت شناسایی معتبر ثابت می شود.
رحیمی خاطرنشان کرد: جاعلان عنوان ماموران امنیتی و انتظامی معمولا از طریق بزرگ نمایی تخلفات و احیانا نقاط ضعف افراد و با شیوه ارعاب، اقدام به اخاذی و سوء استفاده می کنند و دقت در این موارد بسیار راهگشا است.
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