سمنانیها از ماموران پلیس کارت شناسایی بخواهند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباسعلی رحیمی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: این اقدام برای کاهش جرائم جعل عنوان انتظامی است.

وی افزود: مردم و شهروندان در مواجهه با افراد مشکوک که خود را مامور نیروی انتظامی معرفی می کنند، از آنها کارت شناسایی بخواهند .

رحیمی با تاکید بر اینکه رعایت هشدارهای امنیتی به وسیله مردم ضروری است، گفت: در این زمینه شهروندان باید در صورت مواجهه با موارد مشکوک درخواست ارایه کارت شناسایی معتبر از مراجعه‌ کنندگان کنند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان ادامه داد: ماموران نظامی، انتظامی،‌امنیتی و یا هر دستگاه دولتی دیگری در مراجعه به افراد موظف به ارائه کارت شناسایی معتبر هستند.

سرهنگ رحیمی تصریح کرد: مردم استان سمنان باید با آگاهی و درایت خود، ماموران تقلبی را از رسیدن به اهداف شومشان ناکام بگذارند.

وی اضافه کرد: مامور بودن نیروهای پلیس با تجهیزات پلیسی همراه نیست بلکه با کارت شناسایی معتبر ثابت می شود.

رحیمی خاطرنشان کرد: جاعلان عنوان ماموران امنیتی و انتظامی معمولا از طریق بزرگ نمایی تخلفات و احیانا نقاط ضعف افراد و با شیوه ارعاب، اقدام به اخاذی و سوء استفاده می کنند و دقت در این موارد بسیار راهگشا است.