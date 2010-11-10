حجت⁯الاسلام اسماعیل فلاح که برای بازدید از سازمان تبلیغات اسلامی استان قم به این استان سفر کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: هر چند که ممکن است شخص مقام معظم تصمیم گرفته باشند که به قم سفر کنند اما پشت این تصمیم، در واقع یک تصمیم خدایی بوده است.



وی ادامه داد: دشمنان در خصوص حضور مقام معظم رهبری به قم به شایعاتی دامن زده بودند، از این رو سفر مقام معظم رهبری از جایگاه و حساسیت بسیار بالایی برخوردار بوده است.



معاون امور مجلس و استان⁯های سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: اهمیت سفر مقام معظم رهبری منحصر به داخل کشور نبود بلکه به نفع نظام مقدس جمهوری اسلامی در همه ابعاد درون و برون کشور بود.



فلاح این سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی را معجزه⁯آسا توصیف کرد و یادآور شد: یکی از مهم⁯ترین راهبردهای دشمنان این بود که به گونه⁯ای در جامعه شبهاتی را القاء کنند که بین مراجع تقلید و ولایت فقیه و حتی روحانیت و نظام شکاف و فاصله⁯ای وجود دارد، اما سفر ولی امر مسلمین جهان به قم و استقبال مراجع تقلید و مردم از ایشان، تمامی نقشه⁯های دشمنان را برملا کرد.



وی استقبال بی⁯نظیر مردم، روحانیون و مراجع تقلید از رهبر معظم انقلاب را نشانه عمق ولایت⁯مداری آنها و پیوند با ولایت فقیه دانست و افزود: خلق حماسه بی⁯نظیر استقبال از مقام معظم رهبری نشان داد که دشمنان هر چه در زمینه تضعیف جایگاه ولایت مطلقه فقیه تلاش کنند بی⁯فایده است.



معاون امور مجلس و استان⁯های سازمان تبلیغات اسلامی همچنین به دیدار مجدد مقام معظم رهبری با مراجع تقلید اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری که خود در قامت مرجعیت هستند بر لزوم تکریم و تجلیل از مقام مراجع تقلید تاکید کردند.