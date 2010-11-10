حجتالاسلام اسماعیل فلاح که برای بازدید از سازمان تبلیغات اسلامی استان قم به این استان سفر کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: هر چند که ممکن است شخص مقام معظم تصمیم گرفته باشند که به قم سفر کنند اما پشت این تصمیم، در واقع یک تصمیم خدایی بوده است.
وی ادامه داد: دشمنان در خصوص حضور مقام معظم رهبری به قم به شایعاتی دامن زده بودند، از این رو سفر مقام معظم رهبری از جایگاه و حساسیت بسیار بالایی برخوردار بوده است.
معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: اهمیت سفر مقام معظم رهبری منحصر به داخل کشور نبود بلکه به نفع نظام مقدس جمهوری اسلامی در همه ابعاد درون و برون کشور بود.
فلاح این سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی را معجزهآسا توصیف کرد و یادآور شد: یکی از مهمترین راهبردهای دشمنان این بود که به گونهای در جامعه شبهاتی را القاء کنند که بین مراجع تقلید و ولایت فقیه و حتی روحانیت و نظام شکاف و فاصلهای وجود دارد، اما سفر ولی امر مسلمین جهان به قم و استقبال مراجع تقلید و مردم از ایشان، تمامی نقشههای دشمنان را برملا کرد.
وی استقبال بینظیر مردم، روحانیون و مراجع تقلید از رهبر معظم انقلاب را نشانه عمق ولایتمداری آنها و پیوند با ولایت فقیه دانست و افزود: خلق حماسه بینظیر استقبال از مقام معظم رهبری نشان داد که دشمنان هر چه در زمینه تضعیف جایگاه ولایت مطلقه فقیه تلاش کنند بیفایده است.
معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی همچنین به دیدار مجدد مقام معظم رهبری با مراجع تقلید اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری که خود در قامت مرجعیت هستند بر لزوم تکریم و تجلیل از مقام مراجع تقلید تاکید کردند.
قم - خبرگزاری مهر: معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی، سفر مقام معظم رهبری به قم را باعث خنثی شدن توطئههای دشمنان دانست.
حجتالاسلام اسماعیل فلاح که برای بازدید از سازمان تبلیغات اسلامی استان قم به این استان سفر کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: هر چند که ممکن است شخص مقام معظم تصمیم گرفته باشند که به قم سفر کنند اما پشت این تصمیم، در واقع یک تصمیم خدایی بوده است.
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