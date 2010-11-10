به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، صادق خلیلیان گفت: توزیع نهال غیر بارور زیتون میان کشاورزان مربوط به 10 سال پیش بوده و وزارت جهاد کشاورزی از مدت ها پیش اقدامات لازم را به منظور رفع این مشکل آغاز کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی درباره مشکلاتی که برخی از زیتون کاران کشور مطرح می کنند، اظهار داشت: تولید زیتون در کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته و توزیع نهال های پربازده و یارانه ای در بین کشاورزان همچنان ادامه دارد.

وی در مورد شایعاتی که در برخی از رسانه ها مبنی بر توزیع نهال های غیربارور زیتون توسط وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده، تصریح کرد: این مشکل مربوط به 10 سال پیش و زمان دولت اصلاحات بوده است و در حال حاضر نهال های پربازده در بین کشاورزان توزیع می شود.

خلیلیان با بیان اینکه برای رفع مشکل برخی از زیتون کاران در زمینه کاهش تولیدات آنها دو راه حل وجود دارد، گفت: راه حل اول این است که از روش پیوند استفاده کنیم یا براساس راه حل دوم نهال های پربازده را به صورت یکی در میان بین نهال های غیربارور بکاریم تا مشکل حل شود.