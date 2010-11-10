عرضه دومین پالایشگاه مشمول اصل 44 شنبه آینده در بورس

محمدرضا رستمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه کارهای مربوط به عرضه سهام پالایشگاه تبریز در بورس در حال انجام است، از عرضه 5 درصد سهام این پالایشگاه روز شنبه هفته آینده 22 آبانماه جاری در بورس خبرداد.

معاون شرکت بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه پالایشگاه تبریز دومین پالایشگاهی است که سهام آن در بورس عرضه خواهد شد، افزود: پیش از این سهام پالایشگاه اصفهان به عنوان اولین پالایشگاه وارد بورس شده است.

گفتنی است؛ 5 درصد سهام پالایشگاه تبریز به عنوان سهام اولیه وارد بازار سرمایه خواهد شد، این پالایشگاه با مجوز سازمان خصوصی سازی و ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه ابتدای سال در بورس عرضه می شود.

قرار است 97 میلیون و 105 هزار و 275 سهم پالایشگاه تبریز در راستای اجرای اصل 44 در بازار سرمایه به فروش برسد.