به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، مرضیه وحید دستجردی روز چهارشنبه در حاشیه افتتاح دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با جذب اعتبارات از بخش‌های دیگر می‌توانیم به اصلاح ساختار و هم‌افزایی در بخش‌های تخصصی برسیم.



وزیر بهداشت، درباره نظارت بر رسیدگی به امور بیماران در بیمارستان‌های دولتی افزود: سیستم اعتباربخشی در بیمارستان‌های دولتی وجود دارد که در این سیستم ارزشیابی بیمارستان‌ها، رضایت‌مندی بیماران یکی از شاخص‌های مهم است.



وی ادامه داد: در همین راستا یک شماره تلفن برای رسیدگی به این منظور ایجاد شده است که در صورت نارضایتی بیماران در مراجعه به اورژانس‌ها شکایات خود را می‌توانند از این طریق اعلام کنند.



وزیر بهداشت افزود: این موضوع در سوابق و درجه‌بندی بیمارستان‌ها لحاظ می‌شود و از سوی دیگر مرکز حاکمیت خدمات بالینی نیز میزان رضایت‌مندی یا نارضایتی مردم از بیمارستان‌ها را بررسی می‌کند.



وحید دستجردی اظهار داشت: بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی باید تلاش کنند که نظام حاکمیت خدمات بالینی را اجرایی کنند تا زحمات پزشکان، پرستاران و کارکنان برای بیماران تنها با یک حاشیه زیر سئوال نرود و کیفیت خدمات نیز افزایش یابد.



وی در مورد شهرستان گناباد نیز گفت: در حال حاضر در گناباد در همه رشته‌های تخصصی پزشکی غیر از رشته مغز و اعصاب نیرو وجود دارد.



وزیر بهداشت تصریح کرد: متوسط تعداد پزشک به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت در این شهرستان 99 است و با این حال گناباد در استان رتبه نخست پزشک به جمعیت را داراست.



وحید دستجردی با بیان اینکه 11 پزشک متخصص دیگر در گناباد جذب شده است افزود: به دنبال این هستیم که در مناطق دارای استعداد، امکانات لازم را قرار دهیم تا نیروهای بومی خود را تربیت کنند.



وزیر بهداشت افزود: برای مناطق محروم هدف پرورش پزشکان به صورت بومی است.



همزمان با افتتاح دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد مراسم افتتاح استادسرای این دانشکده که به منظور رفاه مدرسان رشته پزشکی ایجاد شده انجام شد.



این استادسرا پس از بازسازی 165 متر مربع از ساختمان موجود با اعتبار 310 میلیون ریال در مهرماه 89 افتتاح شد.