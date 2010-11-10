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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۴۳

زینلی:

شرکت در پیش دبستانی موجب پیشرفت تحصیلی می شود

شرکت در پیش دبستانی موجب پیشرفت تحصیلی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس گروه پیش دبستانی آموزش و پرورش کرمان گفت: دانش آموزانی که دوره پیش دبستانی را گذرانده اند در مقطع تحصیلی دبستان موفق تر هستند.

علیرضا زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: شرکت دانش آموزان در دوره پیش دبستانی به عنوان مقدمه ای برای ورود به دبستان محسوب می شود و اکثر افرادی که این دوره را گذرانده اند از روند تحصیلی مطلوبی برخوردار هستند.

وی افزود: تحقیقات نشان می دهد دانش آموزانی که دوره پیش دبستانی را گذرانده اند در دیگر دوره های تحصیل از افرادی که دوره پیش دبستانی را نگذرانده اند موفق تر هستند به همین علت از والدین می خواهیم که فرزندان خود را قبل از ورود به سال اول ابتدایی به پیش دبستانی بفرستند.

رئیس گروه پیش دبستانی آموزش و پرورش کرمان تصریح کرد: رفتار معلمان با دانش آموزان دو معنا دارد یکی ارتباط و دیگری شیوه برخورد با نوآموزان است که در این ارتباط  معلمین دوره های ویژه ای مانند روانشناسی، شیوه تدریس و خلاقیت را گذرانده اند ولی در شیوه برخورد با نوآموزان تحقیقات نشان داده است که مربیان جوان با حوصله و آرام بهترین مربیان برای بچه های پیش دبستانی هستند.

زینلی به تحول بنیادین در ساختار و محتوایی کتب سال اول دبستان اشاره کرد و گفت: کتابهای سال اول دبستان در دست تغییر و محتوا است که اول مهر سال آینده کتابهای جدید با محتوا و مطالب جدید و تازه به دست دانش آموزان می رسد.

وی همچنین با اشاره به افزایش جمعیت در کرمان گفت: زنگ خطر افزایش جمعیت در راه است که این افزایش جمعیت حدود پنج دیگر وارد مدارس ابتدایی می شود ولی در حال حاضر صدای این افزایش خیلی کم است و هنوز خود را نشان نداده است و هم اکنون زنگ ملایم افزایش جمعیت را در مدارس ابتدایی مشاهده می کنیم. 
 

کد مطلب 1189020

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