رفع تصرف هزار و 800 هکتار از اراضی ملی در همدان

محمدرضاهمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه این میزان شامل هزار و 901 فقره زمین است، افزود: در این زمینه 142 نفر بازداشت و به مراجع قضایی ارجاع شدند.

همتی گفت: این میزان در شش ماهه نخست پارسال 209 فقره بوده است که در شش ماهه نخست امسال به 9 برابر افزایش یافته است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های در نظر گرفته شده برای جلوگیری از برداشت بی رویه سبزیجات کوهی در همدان، خاطر نشان کرد: در نیمه نخست امسال 26 هزار و 205 کیلوگرم موسیر، 44 هزار و 700 کیلوگرم شیرین بیان و 27 هزار و 750 بوته کتیرا از متخلفین کشف و ضبط شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با اشاره به اینکه بر اساس آمار موجود اراضی استان همدان 905 هزار هکتار شامل مراتع، جنگل ها و زمین ها است، گفت: بیش از نیمی از مراتع این منطقه فقیر هستند.

مدیرکل منابع طبیعی استان همدان با بیان اینکه ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده، از جمله سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی در زمینه منابع طبیعی است، اظهار داشت: شناسایی و حفاظت منابع آب، خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاک ها و بهره برداری بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه گذاری در آن از سیاست های حفاظت از منابع طبیعی است.