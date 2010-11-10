ایران بر سر حقوق اساسی خود مذاکره نمی کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزوین، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جمع مردم قزوین در جوار بارگاه امامزاده حسین این شهر، با اشاره به مذاکرات ایران با گروه 1+5، اظهار داشت: آنها گفتند می خواهیم مذاکره کنیم ما هم گفتیم ما همیشه اهل مذاکره بوده ایم.

وی با بیان اینکه ملت ایران هرگز اهل تجاوز و بی احترامی به حقوق دیگران نبوده است، گفت: ملت ایران به احدی اجازه نمی دهد که سرسوزنی به حقوق شان تجاوز کنند.

رئیس جمهور اضافه کرد: ما گفتیم مذاکرات بر پایه عدالت و احترام باشد که معنایش این است آنها از تکبر و غرور خود پایین بیایند و در شرایط برابر درباره مسائل جهانی گفتگو کنیم و به حل مسائل جهانی کمک کنیم.

احمدی نژاد خطاب به گروه 1+5 گفت : شما باید نظراتتان را درباره برخی مسائل جهانی اعلام کنید اگر اعلام کردید بر همان مبنا با شما مذاکره می کنیم اما اگر اعلام نکردید ما خودمان جواب شما را مشخص خواهیم کرد و بر اساس شرایط گذشته تان گفتگو می کنیم.

وی تصریح کرد: اما اگر هنوز برخی از شماها در ذهنتان اخلاق زشت استعماری وجود دارد بدانید که پاسخ ملت ایران همان است که تا امروز به شما داده بطوریکه شما را از ادامه زندگی مایوس خواهد کرد.

رئیس قوه مجریه با تاکید بر اینکه ما بارها گفته ایم که ملت ایران در حقوق اساسی خود با هیچ کس مذاکره نخواهد کرد، گفت: مذاکرات برای همکاری و رفع مشکلات جهانی با کمک به صلح و امنیت جهان در شرایط برابر خواهد بود.

وی خطاب به غربی ها گفت: به نمایندگی ازملت ایران اعلام می کنم اگر کسی با صداقت وارد مذاکرات شود ملت ایران از آن استقبال می کند اما اگر کسی با دست خود به دنبال توطئه علیه ایران باشد ملت ایران آن دست را از بازو قطع خواهد کرد.

احمدی نژاد وی در بخش دیگری از سخنانش به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و افزود: امروز طرح های بزرگی در دست اجراست که جز با همدلی به مقصد نخواهد رسید که یکی از آنها اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما 7 طرح را برای اصلاح بنیادین اقتصاد ایران و برداشتن موانع از پیش پای ملت ایران در نظر گرفته ایم که یکی از آنها هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح سیستم مالیست، گفت: طرح هدفمند کردن یارانه ها طرح بسیار ساده ای است و دولت مبالغی را در زمان های معین در قالب یارانه ها پرداخت می کند تا این مبالغ در اختیار کسانی قرار گیرد که نیازمند هستند.

وی اضافه کرد: این یارانه ها به پیشرفت اقتصاد و علم در کشور کمک خواهد کرد و فاصله ها را پر می کند نواقص را برطرف می کند و فرصت ها را به طور برابر در اختیار افراد قرار می دهد.

احمدی نژاد افزود: ما می خواهیم با پرداخت یارانه کاری کنیم که حقوق ملت در جیب خودش باشد و هر کس برای خودش این مبالغ را مدیریت کند و تصمیم بگیرد که حق خود را در کجا و چگونه مطرح کند. اما متاسفانه برخی ها اصرار دارند این طرح را طرح خطرناکی جلوه دهند در صورتی که دو دلیل بیشتر ندارد یا این افراد از روی بی اطلاعی این حرف ها را می زنند یا اینکه عده ای قلیل هستند که تحت تاثیر القائات شیطانی قرار گرفته اند.

رئیس جمهور طرح هدفمند کردن یارانه ها را یک گام بلند به سوی عدالت عنوان کرد و افزود: دولت برنامه ریزی دقیق و کاملی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور انجام داده است و گام به گام در اجرای این طرح با مردم حرکت خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: باید همه دست به دست هم دهیم که برخی مشکلات و بداخلاقی های احتمالی را در زمان اجرای این قانون در کشور برای همیشه ریشه کن کنیم.

احمدی نژاد ادامه داد: باید به سمتی برویم که در ایران فقیر و نیازمندی باقی نماند که اینها همه شدنی است.

رئیس جمهور همچنین از کلیه کسانی که به دلیل تمکن مالی در طرح هدفمند کردن یارانه ها برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکرده اند تشکر کرد.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر بیش از دو سوم طرح هدفمند کردن یارانه ها که مجلس برای دولت به تصویب رسانده است، عملیاتی شده است، گفت: انشاءالله با کمک هم این گام اول را برای برقراری عدالت در سراسر کشور محکم برخواهیم داشت و به فضل الهی و با پشتیبانی شما گام های بعدی را در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای استیفای حقوق ملت ایران تا آخر برخواهیم داشت.

احمدی نژاد با بیان اینکه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به زودی برای کشورهای دیگر الگو خواهد شد، گفت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاح سیستم بانکی و رفع مشکل بیکاری جوانان در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: عالمان و دانشمندان استان قزوین در طول تاریخ نماد ایمان، فداکاری، ایثار و شجاعت و خدمتگزاری ملت ایران بوده اند و فداکاری مردمان این دیار مثال زدنی است.

وی تاریخ قزوین را میراثی گرانقدر برای سرزمین ایران زمین به شمار آورد و افزود: هویت اسلامی و علوی ملت ایران در خطه قزوین پایه گذاری شد و پس از آن به سراسر ایران توسعه پیدا کرد.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: برای اولین بار در تاریخ ایران یک حاکم مقتدر به جای اینکه خود را شاه شاهان و یا دیگر القابی که معمولا طاغوت ها به خود آویزان می کنند را داشته باشد خود را کلب آستان علوی، طهماسب صفوی دانست.

رئیس جمهور در ادامه به شخصیت برجسته پیامبر اسلام (ص) اشاره کرد و افزود: تمام حرکات، سکنات و گفتار و اندیشه پیامبر (ص) برای همگان الگو است.

وی با بیان اینکه خدا برای احیای کرامت و احترام انسانها بهترین خلق خود را فرستاد، گفت: پیغمبر اسلام (ص) همه آسایش خود را صرف کرد که انسانها قدر یکدیگر را بشناسند و به کرامت یکدیگر احترام بگذارند.

احمدی نژاد با بیان اینکه اولین قدم برای پیشرفت آن است که انسان شان و جایگاه خود و سایر انسانها را بشناسد، گفت: کسی که به دنبال فریبکاری و دروغ و عدم توجه به کرامت انسانی باشد احترام خود را لگد مال کرده و به حقوق خود تجاز نموده و در مرحله بعد به حقوق دیگران تجاوز کرده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه مشکلات عالم این است که عده ای زورمداران و خودخواهان نه تنها خود را برتر از دیگران می شناسند بلکه برای دیگران هم کوچکترین ارزشی قائل نیستند، گفت: اگر رئیس جمهور آمریکا برای ملت ها ارزش و احترامی قائل بود هرگز حادثه 11 سپتامبر اتفاق نمی افتاد و هرگز افغانستان و عراق اشغال نمی شد و صدها هزار نفر کشته و مجروح و آواره به جای نمی گذاشت و این رژیم صهیونیستی به ملت های منطقه تحمیل نمی شد و با دغلکاری های اقتصادی 30 هزار میلیارد دلار از جیب ملت ها چپاول نمی شد.

وی ریشه تمامی بدبختی ها، جنگ و خشونت ها را در بی احترامی به حقوق دیگران عنوان کرد و گفت: آنها نه تنها احترامی برای دیگران قائل نیستند حتی برای ملت خودشان هم احترامی قائل نیستند چرا که امروز بخش وسیعی از مردمان آمریکا و اروپا در سنگین ترین فشارها، بی حرمتی ها و تحقیرها قرار دارند.

وی با بیان اینکه راه حل مشکلات عالم این است که همه به یکدیگر احترام بگذارند و حقوق یکدیگر را به رسمیت بشناسند، گفت: ما باید برای وحدت انسانهای عالم دل بسوزانیم و احترام قائل شویم.

رئیس جمهور تصریح کرد: امروز مشکل دنیا این است که فرهنگ مادی، لیبرالی و اومانیستی درغرب درست کرده اند شعارها خیلی زیباست ، شعار حقوق بشر، آزادی اما عمل در نقطه مقابل آن و ریشه کن کردن همه حقوق و کرامت انسانی قرار دارد.

احمدی نژاد اضافه کرد: وقتی آقای مسئول یک ملت می خواهد صحبت کند درباره سگش خیلی محترمانه تر صحبت می کند تا درباره سایر ملتها.

وی با بیان اینکه ملت ایران پرچمدار اخلاق، توحید، عدالت، عشق انسانیت و احترام به کرامت انسانی بوده است گفت: به همین دلیل است که نام ایران و ملت ایران در دنیا محبوب و عزیز است و همه ملت ها از عمق جان ملت ایران را دوست دارند و به آن عشق می ورزند.

وی اضافه کرد: باید فرهنگ متعالی خود را در اعتقادات و دلبستگی به اهل بیت اسلام و گل سرسبد خانواده پیامبر (ص) یعنی حضرت مهدی (عج) جستجو کنیم.

وی ایران را فقط یک جفرافیا ندانست و گفت: امروز ایران الهام بخش و معیار است .

وی با اشاره به سخنان برخی شخصیت ها که به ایران سفر می کنند گفت: وقتی برخی شخصیت ها به ایران می آیند و به ما مراجعه می کنند بعد از آنکه از فرهنگ و هویت ملت ایران تجلیل می کنند می گویند ما به ایران آمده ایم تا به دنیا بگوییم که می خواهیم مستقل و عزیز زندگی کنیم.

رئیس جمهور گفت: امروز ایران معیار عزت، استقلال و اهداف انسانی است و ساختن ایران یعنی نشان دادن الگو به سایر ملت ها. امروز همه ملت های جهان از پیشرفت ایران شادمانند و آن را متعلق به خود می دانند و احساس قوت قلب می کنند.

وی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به اقدامات دولت برای پیشرفت استان قزوین اعلام کرد: در بخش های گوناگون از جمله کشاورزی و صنعت در استان قزوین اقدامات خوبی صورت گرفته و هم اکنون نیز برای برطرف کردن موانع مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی در این استان و اتخاذ تصمیمات جدید برای پیشرفت این استان به قزوین سفر کرده ایم.

وی اعلام کرد: همچنین 37 طرح بزرگ صنعتی با 950 میلیارد تومان برای استان قزوین در دستور کار دولت قرار گرفته است که تا پایان سال تکمیل خواهد شد.