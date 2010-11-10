سروری مامور بررسی حادثه سعادت آباد شد / جزئیات جدید حادثه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: جلسه کمیسیون امنیت ملی صبح امروز با حضور عبداللهی معاون امنیتی وزیر کشور، سردار ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ و جعفری دولت آبادی دادستان تهران و رئیس اورژانس تهران تشکیل شد.

وی با بیان اینکه در ابتدای این جلسه نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون مراتب نگرانی خود را در خصوص وقوع این حادثه تلخ بیان کردند، افزود: فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ توضیحات جامعی را در زمینه چگونگی وقوع این حادثه و اقدامات پلیس به کمیسیون ارائه دادند.

جلالی افزود: بر اساس سخنان ساجدی نیا اولین تماس با پلیس 110 ساعت 9:56 صبح بوده است که پلیس ظرف 4 دقیقه خود را به محل رسانده است و تا ساعت 10:20 پلیس موفق شد ضارب را دستگیر کند.

وی همچنین ادامه داد: بر اساس این اظهارات، مضروب ساعت 10 صبح یا حداکثر 10:5 به بیمارستان منتقل شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون این پرسش را کردند که چرا پلیس از ساعت 10 تا 10:20 نسبت به ضارب اقدامی انجام نداده است و او را متوقف نکرده است، گفت: ساجدی نیا نیز در این باره گفته است ما نیز معتقدیم تعلل دو نیروی اعزام شده به محل حادثه به این دلیل بوده است و این افراد مورد مواخذه قرار می گیرند.

جلالی با اشاره به انتشار فیلم 9 دقیقه ای از حادثه گفت: اختلاف نظرهایی درباره مدت زمان وقوع حادثه ، زمان دقیق حضور پلیس در صحنه، انتقال مضروب به بیمارستان و دستگیری ضارب میان اظهارات برخی از مردم و دستگاه قضایی با پلیس وجود دارد که رئیس کمیته امنیت این موضوعات را در تحقیق میدانی خود بررسی می کند.

وی همچنین تاکید کرد: پرویز سروری مامور شده است تا ضمن آسیب شناسی و بررسی حادثه تمامی جزئیات را به کمیسیون گزارش دهد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: حادثه سعادت آباد بسیار تلخ بوده است و متاسفانه انعکاس خبری وسیعی نیز پیدا کرد که به روی افکار عمومی جامعه اثر سوء گذاشته است و باید پاسخ دقیق و قانع کننده ای در این زمینه به افکار عمومی داده شود.

جلالی با بیان اینکه پلیس در زمینه اقدامات خود در این حادثه معتقد است نواقصی در قانون وجود دارد و این موجب شده که مامور پلیس به ضارب شلیک نکند، افزود: به عنوان مثال یکی از دو پلیسی که در صحنه حضور داشته چندی پیش به یک مجرم سابقه دار شلیک کرده و فرد را مجروح کرده بود و به این دلیل محکوم به پرداخت 9 میلیون تومان دیه شد بر این اساس برخی از خلاء های قانونی نقشی بازدارنده در ایفای وظایف پلیس دارند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در این حادثه خاص، که جرم مشهود است آیا از نظر کمیسیون خلا قانونی وجود داشته است، گفت: اعضای کمیسیون در این مورد خاص معتقدند بعید است خلا قانونی وجود داشته باشد.

جلالی گفت: عبداللهی معاون وزیر کشور نیز معتقد است مشکل در خلا قانونی نیست بلکه در تفسیر قانون در بین قضات است که این مورد نیز قابل آسیب شناسی و بررسی است.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا پلیس در زمینه تعلل در انتقال مضروب به بیمارستان مورد انتقاد است یا خیر، گفت: این پرسش نیز در کمیسیون مطرح شد و نیروی انتظامی اظهار داشت پلیس ظرف مدت 9 دقیقه مضروب را از صحنه خارج کرده است این در حالی است که بر اساس قانون اورژانس موظف به انجام این کار است و نیروی انتظامی مسئول جمع کردن مضروب از صحنه میدان نیست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: نیروی انتظامی بر اساس قانون تنها در دو مورد مسئول انتقال مضروب به بیمارستان است اول جایی که خود نیروی انتظامی به فرد شلیک کرده باشد و دوم زمان تصادفات مجروحان را برای مدیریت کردن صحنه به بیمارستان انتقال می دهند.