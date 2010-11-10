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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۴۳

نمایشگاه پر پرواز در کرمان گشایش یافت

نمایشگاه پر پرواز در کرمان گشایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ملی جوانان کرمان گفت: نمایشگاه پر پرواز با هدف ترغیب جوانان به ازدواج در دانشگاه شهید باهنر کرمان برپا شد.

محسن روحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از آغاز به کار نمایشگاه پر پرواز در دانشگاه شهید باهنر کرمان خبر داد.

وی تصریح کرد: هدف از برپایی این نمایشگاه ترویج ازدواج در بین جوانان به خصوص ازدواج آسان و حذف تجملات از مراسمهای ازدواج است.

روحی با تاکید بر لزوم افزایش اقدامات فرهنگی در خصوص ازدواج گفت: هم اکنون 20 دستگاه مختلف فرهنگی با هدف آسان سازی ازدواج در دبیرخانه سازمان ملی جوانان در حال برنامه ریزی هستند که با هماهنگی این دستگاهها و استفاده بهینه از امکانات موجود در این مراکز دولتی می توان کمک بزرگی در راستای ازدواج جوانان انجام داد.

رئیس سازمان ملی جوانان کرمان گفت: در حاشیه برگزاری نمایشگاه پر پرواز نشستهایی با حضور کارشناسان و دانشجویان در راستای آسان سازی ازدواج انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: نمایشگاههای با همین موضوع در دانشگاه چمران، دانشگاه آزاد و میدان آزادی شهر کرمان نیز برگزار خواهد شد.

نمایشگاه پر پرواز تا 30 آبان ماه جاری در دانشگاه شهید باهنر کرمان برپا است.

کد مطلب 1189030

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