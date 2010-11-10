پرداخت اعتبارات شرکتهای گازی به صورت حق العمل کاری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمشیدی دانا امروز در همایش اصلاح الگوی مصرف در پالایشگاههای گاز با اشاره به اجرای 40 پروژه اصلاح الگوی مصرف انرژی در 13 پالایشگاه گاز، گفت: با اجرای این طرحها سالانه حدود 440 میلیارد ریال در مصرف سوخت و انرژی پالایشگاههای گاز صرفه جویی می شود.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه هم اکنون حدود 2 درصد گاز تولیدی پالایشگاههای داخلی صرف تولید سوخت این واحدها می شود، بیان کرد: از سوی دیگر اخیرا با مشارکت شرکت ملی نفت و یک شرکت خارجی طرح بهینه سازی مصرف انرژی در 6 مرحله در پالایشگاههای 2 و 3 پارس جنوبی، فجرجم و پارسیان در حال انجام است.

وی خواستار موازنه و مانیتورینگ برای بالانس میان مواد اولیه و انرژی تولیدی در پالایشگاههای گاز شد و اظهار داشت: با توجه به اختصاص اعتبارات تمامی شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی گاز شامل گازهای استانی، پالایشگاهها و انتقال گاز به صورت حق العمل کاری باید از صرف هزینه پنهان جلوگیری شود.

این مسئول گازی با اعلام اینکه هم اکنون مطالعه و برنامه ریزی برای تعیین قیمت هزینه تولید یک متر مکعب گاز در پالایشگاههای داخلی در حال انجام است، تبیین کرد: باید هزینه تولید هر متر مکعب گاز در پالایشگاههای داخلی کاهش یابد.

به گفته وی با اجرای طرحهایی همچون سیکل آمین، کاهش مصرف انرژی در تاسیسات تقویت فشار، کاهش گاز ارسالی به مشعل و ارتقا راندمان نیروگاههای پالایشگاهها باید مصرف انرژی در این بخش مدیریت شود.

جمشیدی دانا در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر بخش عمده ای از گاز تولیدی در مشعل پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی هدر می رود که باید بازیافت مجدد این گازها در دستور کار جدید قرار گیرد.

به گزارش مهر، در حال حاضر ظرفیت تولید گاز طبیعی در پالایشگاه‌های داخلی به بیش از 505 میلیون متر مکعب در روز رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود پنج درصد افزایش یافته است.