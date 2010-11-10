ایجاد خوشه های صادراتی در گلستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، درویش علی حسن زاده پیش از ظهر چهارشنبه در همایش صادراتی استان افزود: کنسرسیوم های صادراتی ترکیب داوطلبانه ای است که از طریق مشارکت چند شرکت شکل می گیرد و هدف آن گسترش بازار در کشورهای هدف است.

وی درباره آموزش فعالان اقتصادی گفت: یکی از برنامه هایی که از چند سال پیش در استان آغاز شده ، بحث آموزش تجار و بازرگانان بوده است.



حسن زاده افزود: امروز بحث بازاریابی و ماندگاری در کشورهای هدف بسیار مهم بوده و توجه به نقش کنسرسیوم های صادراتی و آموزش اعضا آن ،از برنامه های سازمان بازرگانی به شمار می رود.



معاون سازمان بازرگانی گلستان تصریح کرد: در حال حاضر حدود 750 واحد صنعتی و 13 شهرک صنعتی در استان فعالیت دارند و ترکیب صنعت استان را شرکت های کوچک و متوسط تشکیل می دهند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به خوشه های صادراتی گفت: برای برون رفت از مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی و ماندگاری در بازارهای هدف، باید توجه بیشتری به بحث خوشه های صادراتی داشته باشیم.