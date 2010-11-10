  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۱۵

ایجاد خوشه های صادراتی در گلستان ضروری است

ایجاد خوشه های صادراتی در گلستان ضروری است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی گلستان، ایجاد خوشه ها و کنسرسیوم های صادراتی را در استان ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، درویش علی حسن زاده پیش از ظهر چهارشنبه در همایش صادراتی استان افزود: کنسرسیوم های صادراتی ترکیب داوطلبانه ای است که از طریق مشارکت چند شرکت شکل می گیرد و هدف آن گسترش بازار در کشورهای هدف است.

وی درباره آموزش فعالان اقتصادی گفت: یکی از برنامه هایی که از چند سال پیش در استان آغاز شده ، بحث آموزش تجار و بازرگانان بوده است.

حسن زاده افزود: امروز بحث بازاریابی و ماندگاری در کشورهای هدف بسیار مهم بوده و توجه به نقش کنسرسیوم های صادراتی و آموزش اعضا آن ،از برنامه های سازمان بازرگانی به شمار می رود.
 
معاون سازمان بازرگانی گلستان تصریح کرد: در حال حاضر حدود 750 واحد صنعتی و 13 شهرک صنعتی در استان فعالیت دارند و ترکیب صنعت استان را شرکت های کوچک و متوسط تشکیل می دهند.
 
وی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به خوشه های صادراتی گفت: برای برون رفت از مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی و ماندگاری در بازارهای هدف، باید توجه بیشتری به بحث خوشه های صادراتی داشته باشیم.
کد مطلب 1189034

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها