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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۰۰

معاون وزیر بهداشت خبر داد:

همکاری وزارت بهداشت با شرکتهای معتبر اروپایی برای تولید مشارکتی دارو

همکاری وزارت بهداشت با شرکتهای معتبر اروپایی برای تولید مشارکتی دارو

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت گفت: برخی از شرکتهای اروپایی را که فقط تمایل به واردات دارو به ایران داشتند به امضای تفاهمنامه تولید مشارکتی دارو با کشور متمایل کرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد شیبانی افزود: این شرکتهای معروف صاحبان داروهای کمیاب وارداتی به ایران بوده و برای از دست ندادن بازارشان تمایل به امضای تفاهمنامه همکاری نداشتند.

معاون وزیر بهداشت افزود: با تمهیداتی، این شرکتها را متمایل کرده‌ایم برای مشارکت در تولید یا ساخت دارو در کشورمان تحت لیسانس ایران با ما همکاری کنند.
 
وی زمینه همکاری با این شرکت‌ها را داروهای ام‌اس، دیابت و چند قلم داروی وارداتی و گران دیگر ذکر کرد و اظهار داشت: داروهای وارداتی این شرکتها ارز زیادی از کشور خارج می‌کرد و این شرکتها تولیدکننده حجم بالایی از داروهای متنوع و کمیاب هستند.
 
به گفته شیبانی به خط تولید رساندن داروهای وارداتی در داخل از سیاستهای مهم معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت است.
کد مطلب 1189035

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