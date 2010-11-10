همکاری وزارت بهداشت با شرکتهای معتبر اروپایی برای تولید مشارکتی دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد شیبانی افزود: این شرکتهای معروف صاحبان داروهای کمیاب وارداتی به ایران بوده و برای از دست ندادن بازارشان تمایل به امضای تفاهمنامه همکاری نداشتند.

معاون وزیر بهداشت افزود: با تمهیداتی، این شرکتها را متمایل کرده‌ایم برای مشارکت در تولید یا ساخت دارو در کشورمان تحت لیسانس ایران با ما همکاری کنند.

وی زمینه همکاری با این شرکت‌ها را داروهای ام‌اس، دیابت و چند قلم داروی وارداتی و گران دیگر ذکر کرد و اظهار داشت: داروهای وارداتی این شرکتها ارز زیادی از کشور خارج می‌کرد و این شرکتها تولیدکننده حجم بالایی از داروهای متنوع و کمیاب هستند.

به گفته شیبانی به خط تولید رساندن داروهای وارداتی در داخل از سیاستهای مهم معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت است.