به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی "پژوهش در مستند" عصر دیروز با حضور آنا آگیون، شفیع آقامحمدیان (مدیر جشنواره) و شهنام صفاجو (مدیر روابط عمومی) در سالن شماره 3 سینما فلسطین برگزار شد.

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آگیون در این نشست که در میان استقبال پرشور فیلم‌سازان مستند و دیگر علاقه‌مندان برگزار شد، گفت: ما برای کارهای مختلفی که در زندگی انجام می‌دهیم، انگیزه‌های گوناگونی داریم. برای ما فیلم‌سازان ساخت فیلم، نوعی اثر درمانی دارد و نیازهای روحی ما را تأمین می‌کند و برای ما مهم است که همین اثر درمانی بر روی مخاطبان و تماشاگران مؤثر باشد.

ساخت فیلم مستند کار سختی است.

وی ادامه داد: ساخت فیلم، به‌ویژه فیلم مستند کار بسیار سختی است. فیلم‌ساز مستند اگر بخواهد در کارش موفق باشد و اثری را شکل دهد که حقیقت مورد نظر وی را به تماشاگر نیز منتقل کند، باید به کار خود اعتماد داشته باشد. بدون اعتقاد و عشق به کار خود، نمی‌توانیم فیلم‌ساز خوبی باشیم.



آگیون در خصوص اهمیت نقش پژوهش و تحقیقات در آثار مستند نیز گفت: اساس کارهای مستند باید بر مبنای تحقیقات و پژوهش باشد. من برای بعضی از کارهایم بیش از یک سال وقت صرف تحقیقات کرده‌ام. با این وجود در آخر کار به این نتیجه رسیده‌ام که می‌توانستم زمان بیشتری را به این کار اختصاص دهم. من با اینکه 10 فیلم مستند ساخته‌ام، گاهی احساس می‌کنم ضربه‌ای که در بعضی از کارهایم خورده‌ام، به علت کمبود تحقیقات بوده است. هنوز حسرت آن را می‌خورم که ای کاش در برخی فیلم‌هایم و قبل از کلید زدن آن، پژوهش بیشتری را در خصوص موضوع انجام داده بودم.

وی افزود: ما باید تکلیف خود را روشن کنیم. آیا می‌خواهیم کار خوبی انجام دهیم یا نه؟! اگر جواب مثبت است، پس باید تحقیقات را جدی و جدی بگیریم و برای آن وقت بگذاریم. همیشه کار خود را پس از یک تحقیقات کامل انجام دهید. مراحل تحقیق و پژوهش هم برای شما فیلم‌سازان جوان ایرانی و هم برای فیلم‌سازان خارجی راه‌های مشخصی دارد. فقط باید آن را جدی گرفت و به آنها بها داد.

آگیون سپس به ذکر مثالی پرداخت و گفت: خود من وقتی که می‌خواستم برای ساخت یک فیلم به قطب شمال بروم، یک سال تحقیق کردم و با افراد مختلفی در کشورهای گوناگون که قبلاٌ به قطب سفر کرده بودند و تجربه آزمایش‌های علمی را در آنجا داشتند گفت‌و‌گو کردم، می‌خواستم به درک بهتری از شرایط قطب شمال و نحوۀ آزمایش‌های علمی در آن منطقه که به موضوع فیلمم مربوط می‌شد، برسم.

این پژوهشگر همچنین خاطرنشان کرد: کارهای من در لبنان، لهستان، آفریقای جنوبی، هائیتی و در مناطق مختلف بحران‌زده به نمایش درآمده و در آنها نشان داده‌ام که چگونه می‌توان بر بحران‌ها غلبه کرد.

وی افزود: افتخار می‌کنم که هر وقت مردم مناطق بحران‌زده و محروم، فیلم‌های من را می‌بینند، حس امید و توانایی غلبه بر بحران‌ها در آنها ایجاد می‌شود.