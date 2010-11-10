اراضی دشت آرارات توسط ایران احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، گراسیم آلاوردیان صبح شنبه در جریان دیدار با استاندار آذربایجان غربی، تاسیس مجتمع های دامپروری، خرید تراکتور، توسعه همکاری های علمی و فناوری در بخش کشاورزی، ایجاد مجموعه های گلخانه ای، تولید نهال های پسته و تولید زعفران در ارمنستان را از دیگر زمینه های همکاریهای ایران با کشور ارمنستان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه استانهای مرزی می توانند در توسعه روابط بین ایران و ارمنستان نقش مهمی ایفا کنند، بیان داشت: به دلیل توانمندی های ویژه آذربایجان غربی در بخش کشاورزی این استان می تواند در مسیر توسعه همکاری های دو کشور نقش مهمی ایفا کند.

وزیر کشاورزی به بیان پتانسیل ها و قابلیت های بخش کشاورزی این کشور پرداخت و اظهار داشت: بخش کشاورزی می تواند به عنوان یکی از زمینه های گسترش روابط میان جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان تبدیل شود.

استاندار آذربایجان غربی جهت افتتاح نمایشگاه توانمندی های فنی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، دیدار با رئیس جمهور، رئیس مجلس ارمنستان به این کشور سفر کرده است.

آذربایجان غربی بیش از 891 کیلومتر با کشورهای ترکیه، عراق، جمهوری آذربایجان و ارمنستان مرز مشترک دارد.