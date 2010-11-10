بررسی چهار فیلم در دومین "شب نقد" سینما حقیقت

به گزارش خبرنگار مهر، اردزند، محمدعلی هاشم‌زهی، حسین قهرمانی و بهزاد وزیری کارگردانان و محمدتقی فهیم، حسین سلطان‌محمدی و علی‌اصغر کشانی منتقدان این نشست بودند که به مدیریت شهنام صفاجو برگزار شد.

محمدتقی فهیم در ابتدای نشست شب نقد فیلم "خواب و بیدار" به تولید مستند اجتماعی و پیامدهای مختلف آن اشاره کرد و گفت: فیلم اجتماعی متأثر از سینمای مستند است که دلیل آن هم وفادار بودن به واقعیت جامعه می‌باشد. «خواب و بیدار» به رغم کهنه بودن موضوع و تکراری بودن آن با پرداختن به موضوع امروز، مخاطب را درگیر می‌کند.



وی در ادامه افزود: ایده فیلم از جمله موضوعاتی است که روزها از کنار آن می‌گذریم و توجهی به آن نمی‌کنیم. اما مستند با نگاه موشکافانه به آدم‌ها و اتفاقات و رخدادهای اطراف جامعه شکل می‌گیرد و این تفاوت آدم معمولی با یک فیلم‌ساز مستند است.



ارد زند کارگردان فیلم، پایان خوش فیلم را خلاف واقع دانست و گفت: دلیل تکرار و پیگیری این پایان، ایهامی بود که در اتفاق و درام داستان وجود داشت. پایان فیلم خوش نیست، تلخ هم نیست؛ زیرا ایده و سوژه داستان این پایان را می‌طلبید.



وی افزود: اگر عوامل اجتماعی در کنار مسئولان دست به دست هم بدهند چنین اتفاقات ناهنجاری یعنی کودکان کار در جامعه رخ نمی‌دهد. این کودکان قربانیان اصلی اجتماع هستند که هیچ‌کس به آنها نگاه نمی‌کند و در پی رفع مشکل آنها هم نیست.

زند در پایان خاطرنشان کرد: اگر با تحقیق همیشگی و متعارف، داستان و موضوع را پیش می‌بردیم، به کلیشه در روایت دچار می‌شدیم. ما سعی کردیم با نگاهی متفاوت و ساخت فیلمی کوچک، وضعیت فعلی جامعه و مشکلات آن و بچه‌های کار را به تصویر بکشیم تا هشداری به مسئولان باشد.

دیگر میهمان شب نقد جشنواره، محمدعلی هاشم‌زهی کارگردان مستند "لیکو" بود که نقد فیلم او با گفتار محمدتقی فهیم همراه شد.



محمدعلی هاشم‌زهی در ابتدای جلسه گفت" "لیکو" به معنای بلوچی همان هایکو است. "لیکو" به سرود زنان بلوچ در فراق از دست‌رفتگان و عزیزانشان خوانده می‌شود؛ سرودهایی ساده و عامیانه که ریشه تاریخی دارد. همه مردم ایران در هشت سال جنگ تحمیلی با دفاع مقدس سر و کار داشتند. به طوری که این واقعیت به حاشیه هم ورود پیدا کرده بود. به همین دلیل به سراغ حاشیه جنگ یعنی شهر سیستان رفتیم تا اعتراض و حماسه آنها را ثبت و ضبط نماییم.



وی در ادامه به استفاده از طوفان، باران و نغمه‌ها و آوازهای محلی در فیلمش اشاره کرد و اظهار داشت: دلیل استفاده از این ابزارها، نگاه شاعرانه به جنگ و شهادت بود و سعی داشتم دغدغه ذهنی‌ام را به‌دور از هر نوع نگاه سفارشی ثبت و ماندگار کنم.



در ادامه محمد‌تقی فهیم، منتقد سینما به تفاوت‌های "لیکو" با دیگر فیلم‌های مستند جنگی اشاره کرد و گفت: قاب سینمای مستند و نوع روایت آن با سینمای لیکو بسیار متفاوت است. این تفاوت را می‌توان در استفاده از موسیقی تأثیرگذار در فیلم مشاهده کرد. شعر سرودن خانم، نی‌زدن‌ها، در سیر ورود به موضوع، نشان از دیدی فراتر از آثار مناسبتی تلویزیون داشت.



همچنین اولین "شب نقد" چهارمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت، به بررسی فیلم های "مشترک مورد نظر"، "زندگی زیباست" و "رویای زندگی" اختصاص یافت.

در این نشست که با حضور علی‌اصغر کشانی، شهنام صفاجو و کارگردانان این سه فیلم برگزار شد، کشانی فیلم مستند "مشترک مورد نظر" به کارگردانی لقمان خالدی را دارای تمام مولفه های یک مستند اجتماعی دانست و گفت: خالدی به خوبی توانسته دغدغه های خود را در فیلم دنبال کند. شیوه خودنگاه این مستندساز، با شیوه معمول و مشخص مستند که در پژوهش دچار ایستایی می‌شود، متفاوت است. در این فیلم شاهد یک بیان روان و ساده و در عین حال جزیی نگر هستیم، یعنی پرداخت به یک موضوع ساده که تمام پیامدهای اجتماعی را در خود بیان می‌کند. این طنازی خاصی است که در استفاده از مؤلفه‌های مشخص سینمای مستند، نگاه خاص یا خط مشخص خود را طی می‌کند و در عین روانی، تمام شخصیت‌ها با کدهایی معین به مخاطب معرفی می‌شوند و این بهترین روش برای رساندن پیام و برقراری ارتباط بوده که خالدی از آن استفاده کرده و به موفقیت رسیده است.

خالدی نیز با اشاره به اینکه تا جایی که ممکن بود تحقیق را به همان قوت و نقشی که باید در یک مستند وجود داشته باشد، به کار گفته است تصریح کرد: در خلال این پژوهش، ما به شخصیت ها دست یافتیم و توانستیم کاریکاتور شخصیتی‌ای از آن‌ها بسازیم. تمام تلاش هم در پرداخت و نمایش کامل شخصیت‌ها بود که تماشاگر را جذب کند. خلاقیتی هم که در خلال فیلم به نظر می رسد، چیزی است که در طول این تحقیقات به آن رسیدیم.

دومین نشست شب گذشته به فیلم "زندگی زیباست" ساخته عباس سجادی اختصاص داشت . کشانی این فیلم را در جرگه مستندات پزشکی قرار داد و آن را اثری دوبخشی خواند : مقدمه مشخص فیلم که قبل‌تر ساخته شده، اطلاعات کاملی از شخصیت اصلی به بیننده منتقل می‌کند که می‌تواند زمینه ساخت قسمت دوم این مستند هم باشد. یعنی اتفاقی رخ می دهد و پیامدهای آن با نگاهی آسیب شناسانه، انتقادی و یا توصیفی تصویر می‌شوند. "زندگی زیباست" تلاش می‌کند که از نمایش یک اتفاق و پیامدهای آن، موقعیت‌های احساسی‌ای را بیرون بکشد و یک درام تمام عیار را به تصویر بکشد.

عباسی نیز با اشاره به اینکه این فیلم اولین مستندی است که ساخته گفت: بعد از تهیه بخش اول و نمایش آن در انجمن که همراه با اشتیاق به موضوع بود، اتفاق تازه‌ای در زندگی سوژه فیلم رخ داد. این خود دلیلی شد که پروژه مسکوت گذاشته شده را ادامه دهیم و بخش دوم را با تمام مشکلات زمانی و فنی آغاز کنیم و از این اتفاق تازه، به عنوان یک ضربه نهایی برای فیلم استفاده کنیم تا اثرگذاری آن بیشتر شود.

دیگر میهمان شب نقد جشنواره، محمد خلیل‌زاده کارگردان مستند "رویای زندگی" بود. علی‌اصغر کشانی در ابتدای جلسه، به شروع مناسب مستند "رویای زندگی" اشاره کرد و گفت: ویژگی ‌این مستند ایجاد انگیزه سوال برای مخاطب است.

وی در ادامه افزود: رویای زندگی به بحران به وجود آمده برای بچه‌هایی که بر اثر سوختگی دچار آسیب شده‌اند، بسیار مناسب پرداخته است و این چشم‌‌اندازی برای ورود به فضای موجود آنها، یعنی بیان مشکلات و سختی‌هایی است که به آن دچار شده‌اند.

خلیل‌زاده نیز درباره به وجود آمدن زمینه‌های ساخت این مستند گفت: در یکی از سایت‌های خبری، چند عکس از بچه‌های سوخته یک روستا دیدم و موضوع را برای پیگیری برگزیدم. سپس به سختی، خانواده‌های آسیب‌دیده را در آن روستا پیدا کردم و توانستم با آنها ارتباط برقرار کنم.

وی افزود: حدود دو سال از این واقعه گذشته و هیچ نهاد یا مسئولی، توجهی به این کودکان آسیب‌دیده نکرده است. به همین دلیل، بسیاری از خانواده‌ها دعوت دیدار را نمی‌پذیرفتند. از این‌رو، با همکاری آموزش و پرورش و پس از دیدارهای متعدد با خانواده‌ها، رضایتشان را برای انجام این کار مستند جلب کردیم.