بررسی چهار فیلم در دومین "شب نقد" سینما حقیقت

به گزارش خبرنگار مهر، اردزند، محمدعلی هاشمزهی، حسین قهرمانی و بهزاد وزیری کارگردانان و محمدتقی فهیم، حسین سلطانمحمدی و علیاصغر کشانی منتقدان این نشست بودند که به مدیریت شهنام صفاجو برگزار شد.
وی در ادامه افزود: ایده فیلم از جمله موضوعاتی است که روزها از کنار آن میگذریم و توجهی به آن نمیکنیم. اما مستند با نگاه موشکافانه به آدمها و اتفاقات و رخدادهای اطراف جامعه شکل میگیرد و این تفاوت آدم معمولی با یک فیلمساز مستند است.
ارد زند کارگردان فیلم، پایان خوش فیلم را خلاف واقع دانست و گفت: دلیل تکرار و پیگیری این پایان، ایهامی بود که در اتفاق و درام داستان وجود داشت. پایان فیلم خوش نیست، تلخ هم نیست؛ زیرا ایده و سوژه داستان این پایان را میطلبید.
محمدعلی هاشمزهی در ابتدای جلسه گفت" "لیکو" به معنای بلوچی همان هایکو است. "لیکو" به سرود زنان بلوچ در فراق از دسترفتگان و عزیزانشان خوانده میشود؛ سرودهایی ساده و عامیانه که ریشه تاریخی دارد. همه مردم ایران در هشت سال جنگ تحمیلی با دفاع مقدس سر و کار داشتند. به طوری که این واقعیت به حاشیه هم ورود پیدا کرده بود. به همین دلیل به سراغ حاشیه جنگ یعنی شهر سیستان رفتیم تا اعتراض و حماسه آنها را ثبت و ضبط نماییم.
وی در ادامه به استفاده از طوفان، باران و نغمهها و آوازهای محلی در فیلمش اشاره کرد و اظهار داشت: دلیل استفاده از این ابزارها، نگاه شاعرانه به جنگ و شهادت بود و سعی داشتم دغدغه ذهنیام را بهدور از هر نوع نگاه سفارشی ثبت و ماندگار کنم.
همچنین اولین "شب نقد" چهارمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت، به بررسی فیلم های "مشترک مورد نظر"، "زندگی زیباست" و "رویای زندگی" اختصاص یافت.
در این نشست که با حضور علیاصغر کشانی، شهنام صفاجو و کارگردانان این سه فیلم برگزار شد، کشانی فیلم مستند "مشترک مورد نظر" به کارگردانی لقمان خالدی را دارای تمام مولفه های یک مستند اجتماعی دانست و گفت: خالدی به خوبی توانسته دغدغه های خود را در فیلم دنبال کند. شیوه خودنگاه این مستندساز، با شیوه معمول و مشخص مستند که در پژوهش دچار ایستایی میشود، متفاوت است. در این فیلم شاهد یک بیان روان و ساده و در عین حال جزیی نگر هستیم، یعنی پرداخت به یک موضوع ساده که تمام پیامدهای اجتماعی را در خود بیان میکند. این طنازی خاصی است که در استفاده از مؤلفههای مشخص سینمای مستند، نگاه خاص یا خط مشخص خود را طی میکند و در عین روانی، تمام شخصیتها با کدهایی معین به مخاطب معرفی میشوند و این بهترین روش برای رساندن پیام و برقراری ارتباط بوده که خالدی از آن استفاده کرده و به موفقیت رسیده است.
خالدی نیز با اشاره به اینکه تا جایی که ممکن بود تحقیق را به همان قوت و نقشی که باید در یک مستند وجود داشته باشد، به کار گفته است تصریح کرد: در خلال این پژوهش، ما به شخصیت ها دست یافتیم و توانستیم کاریکاتور شخصیتیای از آنها بسازیم. تمام تلاش هم در پرداخت و نمایش کامل شخصیتها بود که تماشاگر را جذب کند. خلاقیتی هم که در خلال فیلم به نظر می رسد، چیزی است که در طول این تحقیقات به آن رسیدیم.
دومین نشست شب گذشته به فیلم "زندگی زیباست" ساخته عباس سجادی اختصاص داشت . کشانی این فیلم را در جرگه مستندات پزشکی قرار داد و آن را اثری دوبخشی خواند : مقدمه مشخص فیلم که قبلتر ساخته شده، اطلاعات کاملی از شخصیت اصلی به بیننده منتقل میکند که میتواند زمینه ساخت قسمت دوم این مستند هم باشد. یعنی اتفاقی رخ می دهد و پیامدهای آن با نگاهی آسیب شناسانه، انتقادی و یا توصیفی تصویر میشوند. "زندگی زیباست" تلاش میکند که از نمایش یک اتفاق و پیامدهای آن، موقعیتهای احساسیای را بیرون بکشد و یک درام تمام عیار را به تصویر بکشد.
عباسی نیز با اشاره به اینکه این فیلم اولین مستندی است که ساخته گفت: بعد از تهیه بخش اول و نمایش آن در انجمن که همراه با اشتیاق به موضوع بود، اتفاق تازهای در زندگی سوژه فیلم رخ داد. این خود دلیلی شد که پروژه مسکوت گذاشته شده را ادامه دهیم و بخش دوم را با تمام مشکلات زمانی و فنی آغاز کنیم و از این اتفاق تازه، به عنوان یک ضربه نهایی برای فیلم استفاده کنیم تا اثرگذاری آن بیشتر شود.
دیگر میهمان شب نقد جشنواره، محمد خلیلزاده کارگردان مستند "رویای زندگی" بود. علیاصغر کشانی در ابتدای جلسه، به شروع مناسب مستند "رویای زندگی" اشاره کرد و گفت: ویژگی این مستند ایجاد انگیزه سوال برای مخاطب است.
وی در ادامه افزود: رویای زندگی به بحران به وجود آمده برای بچههایی که بر اثر سوختگی دچار آسیب شدهاند، بسیار مناسب پرداخته است و این چشماندازی برای ورود به فضای موجود آنها، یعنی بیان مشکلات و سختیهایی است که به آن دچار شدهاند.
خلیلزاده نیز درباره به وجود آمدن زمینههای ساخت این مستند گفت: در یکی از سایتهای خبری، چند عکس از بچههای سوخته یک روستا دیدم و موضوع را برای پیگیری برگزیدم. سپس به سختی، خانوادههای آسیبدیده را در آن روستا پیدا کردم و توانستم با آنها ارتباط برقرار کنم.
وی افزود: حدود دو سال از این واقعه گذشته و هیچ نهاد یا مسئولی، توجهی به این کودکان آسیبدیده نکرده است. به همین دلیل، بسیاری از خانوادهها دعوت دیدار را نمیپذیرفتند. از اینرو، با همکاری آموزش و پرورش و پس از دیدارهای متعدد با خانوادهها، رضایتشان را برای انجام این کار مستند جلب کردیم.
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