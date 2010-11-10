توسعه روابط صنعتی و معدنی تهران با وین، کییف و جاکارتا

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در دیدار با توماس بوکس باوم سفیر اتریش در تهران با اشاره به سابقه روابط خوب دو کشور گفت: ایران و اتریش روابط تجاری خوب و دیرینه ای با یکدیگر دارند و پروژه های موفقی را اجرا کرده اند.

وزیر صنایع و معادن گفت : در جهان امروز کشورهای پیشرو، در روابط با دیگران بدنبال منافع ملی و بهبود زندگی مردم خود هستند و با هر کشوری که منافع ملی آنان را تامین کند ، رابطه بر قرار می کنند و از سیاست های دیکته شده دیگران پیروی نمی کنند.

وی افزود : برخی کشورهای غربی برغم ادعاهایی که دارند هنوز درک نکرده اند که اقتصاد و تجارت اجباری نیست زیرا کشورهای مستقل که در جهت منافع مردم خود کار می کنند حاضر نیستند به اقتصاد دستوری تن بدهند.

وی با تاکید بر اتکای صنعت ایران بر توان داخلی کشور گفت : تحریم های آمریکا باعث شد ،‌صنعتگران ایرانی با اتکای بر توان داخلی کشور وابستگی های خارجی خود را به سرعت کاهش دهند و در اکثر رشته های صنعتی به خودکفایی دست یابند.

توماس بوکس باوم سفیر اتریش در تهران نیز با اشاره به علایق اتریش به توسعه روابط صنعتی با جمهوری اسلامی ایران ، موفقیت های صنعتی ایران و افزایش صادرات غیر نفتی کشور را تبریک گفت و اظهارداشت: شرکت های اتریشی رابطه خوبی با شرکت های ایرانی دارند و در اجرای پروژه های خود در ایران موفق عمل کرده اند.

وی فهرستی از موضوعاتی را که شرکت های اتریشی تمایل به همکاری با جمهوری اسلامی ایران دارند را ارائه کرد و خواستار سهم بیشتر اتریش در صنعت و معدن جمهوری اسلامی ایران شد.

محرابیان در دیدار با ایوان ویراناتا آتماجا سفیر اندونزی در تهران نیز با اشاره به ضرورت توسعه همکاری میان کشورهای اسلامی خواستار همکاری بیشتر دو جانبه و بین المللی ایران و اندونزی شد.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به نقش ارزنده اندونزی در سازمان کنفرانس اسلامی و گروه دی 8 گفت : اندونزی از جایگاه ویژه ای در بین کشورهای اسلامی برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست خارجی خود برای توسعه روابط با کشورهای اسلامی خواستار همکاری های همه جانبه با اندونزی بخصوص در چارچوب توافقات اجلاس وزرای صنایع دی 8 در تهران است.

ایوان ویراناتا آتماجا ، سفیر اندونزی در تهران نیز طی سخنانی موفقیت های جمهوری اسلامی ایران در عرصه تولید و صادرات خودرو را تبریک گفت و اظهار داشت : اندونزی خواستار توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح است.

سفیر اندونزی با اشاره به سفر قریب الوقوع وزیر صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران به جاکارتا اظهار داشت : برای انجام سفر پر بار وزیر صنایع و معادن ایران به اندونزی برنامه ریزی های لازم با توجه به ظرفیت های خوب دو کشور در زمینه همکاریهای صنعتی و معدنی انجام شده است.

وزیر صنایع و معادن در دیدار با سامارسکی آلکساندر سرگییویچ سفیر جدید اوکراین در جمهوری اسلامی ایران گفت : کشورهایی که سیاست مستقل دارند و به منافع ملی مردم خود می اندیشند در توسعه روابط با کشورهای دیگر و عرصه جهانی تجارت موفق هستند.

محرابیان گفت : با رویکرد و مواضع رئیس جمهور جدید اوکراین ، این کشور می تواند روابط خود را با کشورهای مختلف جهان به سرعت ارتقاء‌ دهد.

به گفته وی صنعت ایران در آستانه یک جهش بزرگ است و این یک فرصت تاریخی برای صاحبان صنایع در اکراین برای حضور در بازار پر رونق صنعتی ایران است.

سامارسکی آلکساندر سرگییویچ سفیر جدید اوکراین در جمهوری اسلامی ایران گفت : رئیس جمهوری جدید اوکراین سیاست توسعه همکاری با همه کشورها در جهت منافع ملی را در پیش گرفته است و بر همین اساس ماموریت بنده توسعه روابط اکراین با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها است.