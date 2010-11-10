اجرای طرح نظارتی هدفمندی یارانه ها در گلستان محدودیت زمانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین حسن پور پیش از ظهر چهارشنبه در همایش کارشناسان، بازرسان و ناظران افتخاری سازمان بازرگانی و بازرسان اصناف گلستان با موضوع اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندسازی یارانه ها در گرگان افزود: با اجرای این طرح، باید فرصت از متخلفان اقتصادی گرفته شود و تعلل و اغماض در برخورد با متخلفان موجب جسارت آنها می شود.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف گلستان نیز گفت: در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باید بازارها روزانه و به طور مرتب رصد شود و بازرسان و ناظران در این زمینه وظیفه مهمی بر عهده دارند.

جمشید پورتراب زاده با تاکید بر لزوم اشراف کامل بر بازار افزود: در تلاش هستیم تا در کنار طرح نظارتی هدفمندسازی یارانه ها، طرح دیگری با عنوان طرح کنترلی بازار را نیز آغاز کنیم.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان، با اشاره به اهمیت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: برای دستیابی به اصلاح ساختاری در کشور، همه باید برای اجرای صحیح این قانون تلاش کنیم.

نادعلی کهنسال افزود: در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و نظارت صحیح بر بازار، ستادی در سازمان بازرگانی تشکیل شده است و بر توزیع کالاها و قیمتها نظارت دارد.

وی اجرای طرح نظارتی هدفمندسازی یارانه ها را با هدف جلوگیری از افزیش غیرمنطقی کالاها دانست و گفت: برای تامین و توزیع کالاهای اساسی و رصد کردن موجودی های کشور در این بخش، تمامی عمده فروشان، انبارها، سردخانه ها و واحدهای تولیدی موظف به ارائه موجودی شده و باید هر 15 روز یکبار، موجودی خود را اعلام کنند.



وی تاکید کرد: در حال حاضر اطلاع رسانی های لازم برای مجامع اتحادیه صنفی، شرکت های پخش، واحدهای تولیدی و دیگر بخش های مرتبط در استان انجام شده و بهانه ای برای عدم اعلام موجودی وجود ندارد.



وی با اشاره به بر برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی در این طرح تاکید کرد: اگر احتکار و گرانفروشی صورت گیرد از طریق رسانه ها اعلام می کنیم.



رئیس سازمان بازرگانی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، ناظران و بازرسان را خط مقدم اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و آرامش و کنترل بازار دانست.



وی با مهم و حساس شمردن وظایف ناظران و بازرسان در طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ها، بر رعایت اخلاق و نیز دقت و سرعت در ارائه گزارش و تخلف ها از سوی آنها تاکید کرد.



وی همچنین ابراز امیدواری کرد تا با کمک بازرسان و ناظران، افتخاری دیگر در صحنه اقتصادی رقم خورده و زمینه آرامش جامعه فراهم شود.