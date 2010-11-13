حسین ابراهیمی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان موانع موجود بر سر راه وحدت میان اصولگرایان گفت: اصولگرایان با یکدیگر متحدند چرا که وحدت کلمه در میان آنان وجود دارد و همین کافی است که در حرف با یکدیگرمتحد باشند.

وی با بیان اینکه وحدت به آن معنا نیست که همه افراد جریان اصولگرایی با یکدیگر یکی بشوند، گفت: بر اساس سخنان رهبری نباید به فروع پرداخت بلکه باید به اصول بپردازیم.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: وحدت اصولگرایان همواره برقرار است و با تشکیل شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان و ریاست این فراکسیون دیگر مشکلی در رابطه با وحدت اصولگرایان نداریم.

ابراهیمی در بیان اینکه ضرورت های جلسه اخیر میان چهره های شاخص اصولگرایی با رئیس جمهور چه بوده است، گفت: من ضرورت آن جلسه را نمی دانم ،اما خوب است که این جلسات فراگیر باشد ، چرا که بخشی از افراد جریان اصولگرایی در این جلسه حضور نداشتند و باید با آنها نیز مشورت شود.

وی اظهار امیدواری کرد: جلسات بعدی میان رئیس جمهور و جریانات اصولگرایی به صورت گسترده تر و با افراد بیشتری تشکیل شود.