علوم انسانی برای معنابخشی به زندگی انسانها ضروری هستند

دکتر فرد دال‌می‌یر استاد فلسفه دانشگاه نتردام امریکا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع که عالم علوم انسانی دارای مزایای یکسان با دانشمند علوم طبیعی در اجتماع نیست، بر این اساس چرایی انتخاب علوم انسانی از سوی شما به عنوان حوزه مطالعاتی چیست، گفت: بنده برای علوم طبیعی احترام قائل هستم. به هر حال باید توجه داشت که علوم طبیعی در مورد چیزهای واقعی و موجود در هستی اظهار نظر نمی‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: این علوم در مورد ماهیت و چیستی واقعیتها و حقایق موجود در جهان چیزی به ما نمی‌گویند.

مؤلف "هگل: مدرنیته و سیاست" افزود: علوم طبیعی در مورد واقعیتها و حقایق زندگی انسان و نوع بشر چیزی را در اختیار نمی‌نهند. برای دریافت و درک معنای زندگی، انسان باید به علوم انسانی متوسل شد.

وی در مورد علل انتخاب حوزه مطالعاتی علوم انسانی (فلسفه) یادآور شد: همانگونه که اشاره شد علوم انسانی اعم از فلسفه، تاریخ و دین برای معنا بخشیدن به زندگی انسانها لازم و ضروری هستند.

مؤلف "شهر و عمل: کابردهای آن در نظریه سیاسی معاصر" در پایان تأکید کرد: بنده خود را فردی محقق در علوم انسانی می‌دانم که در این حوزه مشغول تحقیق هستم. بنده اعتقاد دارم که دین و مذهبی که توسط پیامبران برای بشر به ارمغان آورده شده برای رفاه و سعادت بشر است.