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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۵۶

نوین:

واگنهای ناوگان قطار شهری سال 91 وارد تبریز می شود

واگنهای ناوگان قطار شهری سال 91 وارد تبریز می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: شهردار تبریز گفت: با اشاره به هزینه بالای صورت گرفته برای احداث قطار شهری تبریز، تاکید کرد: امیدواریم واگن های ناوگان قطار شهری در نیمه دوم سال 1391 وارد شهر تبریز شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: خط اول قطار شهری در حال حاضر با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: خط اول قطار شهری به طول 17 کیلومتر در مسیر ائل گؤلی تا کوی لاله قرار گرفته و برای این خط 20 ایستگاه پیش بینی شده است.

نوین افزود: در حال حاضر دو دستگاه TBMعملیات حفاری خط اول قطار شهری را انجام می دهند که پیش بینی می شود تا پایان سال 1390 حفاری و ساخت ابنیه در این مسیر به اتمام برسد.

وی ادامه داد: خط دوم قطار شهری نیز در مسیر منطقه قراملک تا نمایشگاه بین المللی به طول 20 کیلومتر اجرا خواهد شد.

شهردار تبریز همچنین با ذکر این مطلب که در دنیا، قطار شهری به عنوان زیر ساخت حمل و نقل عمومی در شهر ها مطرح است،گفت: متاسفانه در کشور ما این طرح با تاخیر انجام گرفته، اما با وجود این تلاش داریم تا هرچه زودتر شاهد افتتاح این پروژه در شهر تبریز باشیم.

کد مطلب 1189062

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