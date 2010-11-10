به گزارش خبرگزاری مهر، برگزار کنندگان همایش "استدلال و برهان: کامپیوتر و دیدگاههای علم شناختی" پرداختن به مباحث مربوط به استدلال ، برهان آوری، هوش مصنوعی و علوم شناختی و نیز مسائل جاری در نظریات مربوط به استدلال و برهان را از جمله اهداف خود در برپایی این همایش اعلام کرده‏اند.

این همایش زیر نظر مارچلو گارینی، از گروه فلسفه دانشگاه ویندسور و کریس رید از دانشکده کامپیوتر دانشگاه داندی اسکاتلند، نهم تا 27 می 2011 (19 اردیبهشت تا ششم خردادماه 1390) از سوی مرکز تحقیقاتی استدلال، برهان‏آوری و بلاغت در دانشگاه ویندسور برگزار می‏شود.