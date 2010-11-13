دو کتاب از گودینی تجدید چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "سیلاب" مجموعه داستان کوتاه و نیمه‌ بلند از این نویسنده است که همانند داستانهای دیگر او درباره کارخانه‌ها و مردان کارگر نوشته شده است.

سوءاستفاده از کارگران، نگاه غیر انسانی به کارگر از طرف کارفرما، رابطه کارگر و کارفرما، نبود بیمه و مزایای بیکاری، اخراج کارگران، تسویه حساب ظالمانه و خرید سهام کارگران با قیمت نازل از محتوای اصلی داستانهای گودینی است.

همچنین "نورد" مجموعه 10 داستان است که نام آن از اولین داستان کتاب انتخاب شده است. موضوع این داستان درباره کارگری ‌بیکاراست که سه ماه در لیست وزارت کار منتظر مانده تا کاری پیدا کند و وقتی در یک کارخانه به کار مشغول می‌شود مشکلات جدیدی را پیش روی خود می‌بیند.

دو کتاب "سیلاب" و "نورد" تولید مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری است و توسط انتشارات سوره مهر تجدید چاپ شده است.