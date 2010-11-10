افزایش 58 درصدی کشفیات مواد مخدر در مرزها

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر یعقوب رضا زاده با تأکید بر اقتدار هر چه بیشتر مرزبانان در حفظ و کنترل مرزهای کشور افزود:هنگ های سراوان با دو تن و762 کیلو گرم، تایباد 384 کیلو و زابل 342 کیلو رتبه های اول تا سوم را در کشف مواد مخدر کسب کرده اند.

وی اضافه کرد: در این مدت 60 نفر در ارتباط با حمل و قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند که نسبت به مهر ماه سال گذشته 48 نفر بیشتر است.

معاون عملیات مرزبانی همچنین از کشف 206 قبضه سلاح غیر مجاز طی مهر ماه امسال خبر داد و گفت: این کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل 104درصد افزایش نشان می دهد.امیر رضا زاده اضافه کرد:در این بین هنگهای قصر شیرین با 111 قبضه ، سوسنگرد 34 قبضه و هنگ مرزی ارومیه 19 قبضه بیشترین میزان کشفیات سلاح را داشته اند.

وی به کشفیات مشروبات الکلی طی این مدت اشاره کرد و گفت: کشفیات مشروبات الکلی نیز 205 درصد افزایش داشته است که هنگهای پیرانشهر، سردشت و دریابانی بندر عباس بیشترین میزان این کشفیات را به خود اختصاص داده اند .

امیر رضازاده در ادامه از افزایش 20 درصدی کشفیات سوخت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت: در طول مدت یاد شده 910 هزار و 155لیتر سوخت قاچاق کشف شده است که هنگهای سراوان با 157 هزار و 205 لیتر،نگور و جکیگور با 135 هزار و 660 لیتر و هنگ مرزی زابل با 135 هزار و 493 لیتر بیشترین میزان این کشفیات را داشته اند.

معاون عملیات فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی همچنین از افزایش 149 درصدی کشف تجهیزات ماهواره ای و 103 درصدی کشف رسیور طی مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال 88 خبر داد.

به گفته معاون عملیات مرزبانی طی این مدت 10 میلیون و 499 هزار و 740 نخ سیگار از قاچاقچیان کشف که افزایش 471 درصد را نسبت به مدت مشابه سال نشان می دهد.

وی با اشاره به افزایش 121 درصدی دستگیری عابرین غیر مجاز اظهار کرد: طی مهر ماه امسال شش هزار و 630 متجاوز مرزی که همگی اتباع افغانی بوده اند دستگیر که 60 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

امیر رضازاده با بیان افزایش 58 درصدی گشت زنی، افزایش 38 درصدی کمین و 34 درصدی رد زنی در طول مرزهای کشور میزان درگیری با اشرار را در مجموع 29 مورد، عنوان کرد.