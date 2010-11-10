16 هزار شغل در قم ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعهدات اشتغالزایی در استان قم در سال جاری ایجاد 15 هزار شغل بوده است، گفت: طبق اعلام دستگاه‌های اجرایی استان به این اداره‌کل، این رقم هم اکنون به 16 هزار و 89 شغل رسیده است و این به معنی تحقق 107 درصدی اشتغال سهمیه استان قم تا نیمه اول آبان سال جاری است.



دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان قم ادامه داد: هنوز بیش از چهارماه تا پایان سال باقی مانده است و اشتغال ایجاد شده تا آن زمان قطعا رقمی بالاتر از میزان کنونی است.



رحمانی با بیان اینکه رفع معضل بیکاری جزو دغدغه‌های اصلی و سفارش همیشگی مسئولان عالیرتبه نظام مقدس جمهوری اسلامی است، تحقق آمار مذکور را در درجه نخست عنایات پروردگار متعال و در وهله دوم تلاش و برنامه‌ریزی خادمان ملت در وزارت کار و امور اجتماعی، استانداری و سایر نهادهای اجرایی استان قم دانست و ابراز امیدواری کرد تا با کاهش نرخ بیکاری در سال همت و تلاش مضاعف مردم شریف و ولایتمدار استان قم از ثمره شیرین این تلاش‌ها بهره‌مند گردند.



وی در ادامه از همکاری و تلاش مجدانه همه دستگاه‌های اجرایی به ویژه اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری که در تحقق تعهدات ایجاد اشتغال سهمیه خود همت کرده اند تشکر کرد و با توجه به رهنمودهای استاندار قم در جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری و با عنایت به اینکه در سال همت مضاعف و کار مضاعف قرار داریم، تحقق اشتغال بالاتر از سهم تعیین شده استان را در واقع عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری دانست.



رحمانی همچنین در پایان ابراز امیدواری کرد تا با ادامه این روند و تلاش، تمامی مسئولان دستگاه‌های ذیربط، در پایان برنامه پنجم توسعه، نرخ بیکاری هفت درصدی در قم محقق شود.