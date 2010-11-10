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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۵۳

برای نخستین بار در کشور؛

خودروهای بازرسی آب منطقه ای بوشهر به GIS مجهز شدند

خودروهای بازرسی آب منطقه ای بوشهر به GIS مجهز شدند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسئول گروه های گشت و بازرسی شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: برای نخستین بار در کشور خودروهای بازرسی آب منطقه ای بوشهر به سیستم GIS خودرویی آنلاین مجهز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رسول پریسایی بعد از ظهر چهارشنبه در جمعه مسئولان شرکت آب منطقه ای بوشهر افزود: جهت کنترل بهتر و دقیقتر گروههای گشت و بازرسی در استان و اخذ نتایج مطلوب، اقدام به نصب سیستم GIS در تمامی خودروهای گشت و بازرسی وابسته به شرکت کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام برای اولین بار در کشور بوده و شرکت آب منطقه ای بوشهر علیرغم جوان و تازه تأسیس بودن از بسیاری شرکت های باتجربه و قدمت دار نیز پیشی گرفته است.

پریسایی با بیان اینکه هم اکنون تمامی گروه های گشت و بازرسی به وسیله اینترنت کنترل می شوند، اظهار داشت: با انجام این مهم، گامهای عملی جهت اصلاح الگوی مصرف در این شرکت برداشته شده است.

مسئول گروه های گشت و بازرسی شرکت آب منطقه ای بوشهر ادامه داد: با این سیستم می توانیم تمامی حرکتهای خودروهای گشت و بازرسی و همچنین نقاط تردد آن ها را زیرنظر داشته و این گروه ها را مدیریت کنیم.

وی افزود: با این سیستم حتی مصرف سوخت خودروهای گشت و بازرسی نیز قابل کنترل بوده که گامی مهم و اساسی در راستای اصلاح الگوی مصرف است.

پریسایی ابراز امیدواری کرد با مکانیزه سازی و به روز کردن سایر خدمات شرکت بتوان در جهت خدمت بیشتر و بهتر به کشاورزان و شهروندان استان گام برداشت.

کد مطلب 1189075

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