اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: شکلات‌ خوری عباس دل زنده از همدان، سه‌ تار خاتم‌ کاری شده عبدالعلی ظفری از نهاوند و تار بلبل ایرج کلهر از ملایر موفق به دریافت این جایزه شدند.

بیات با اشاره به راه یافتن 13 اثر هنری از استان همدان به مرحله نیمه‌ نهایی افزود: این آثار بعد از ارزیابی نماینده یونسکو در اصفهان به سازمان یونسکو برای دریافت مهر اصالت معرفی ‌شد.

وی با اشاره به اینکه همدان در غرب کشور بیشترین آثار برگزیده برای دریافت مهر اصالت را داشت، اظهار داشت: در بین آثار ارائه شده سه اثر نازک‌ کاری از عباس دل زنده با نام شکلات‌ خوری و دو جعبه جواهر به نام اسرار که با معرق و منبت، نازک‌ کاری شده بود، وجود داشت.

بیات ادامه داد: دو کوزه سفالی از مهدی خشوعی، رومیزی سه تکه از مرضیه درویشی، جاچسبی منبت از محمدحسن صفایی، سه‌تار خاتم‌ کاری شده از عبدالعلی ظفری، تار بلبل از ایرج کلهر، دو انگشتر نقره از اکرم محمدی ‌زاده، عصای نازک ‌کاری شده از امیر برق‌ زدگان و کیف پوستین از اعظم زندی 13 اثر منتخب برای دریافت مهر اصالت بودند.

بیات با بیان اینکه اعطای نشان مهر اصالت هر دو سال یک بار انجام می‌شود، اظهار داشت: اعطای نشان مهر اصالت با حساسیت‌های زیادی انجام می‌شود به طوری که در سال 87 استان همدان بیش از 10 اثر ارسال کرد و تنها دو اثر این نشان را دریافت کرد.

وی گفت: در سال 87 جعبه جای جواهر عباس دل زنده و سه تار عبدالعلی ظفری از استان همدان مهر اصالت دریافت کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان یادآور شد: استفاده از مواد طبیعی و بومی سازگار با طبیعت، قیمت مناسب، توانایی تولید در حجم انبوه، قابل استفاده بودن در زندگی مردم و ابتکاری بودن اثر از ویژگی های است که در ساخت آثار ارائه شده باید مد نظر قرار گیرد.