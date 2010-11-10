به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این همایش در روزهای 19 و 20 آبان ماه در شیراز برگزار می شود و در آن اساتید مختلف از سراسر کشور حضور دارند.

شش پانل تخصصی برای این برنامه در نظر گرفته شده که شامل "بررسی اسناد و مدارک فارس در جنگ جهانی اول" ، "اوضاع سیاسی فارس در جنگ جهانی اول"، "ایلات، عشایر و نیروهای نظامی فارس در جنگ جهانی اول"، " بنادر و سواحل جنوب در جنگ جهانی اول"، "علما و روحانیون فارس در جنگ جهانی اول" و " اوضاع اجتماعی فارس در جنگ جهانی اول" است و در مجموع حدود 40 عنوان مقاله توسط اساتید ارائه می شود.

رونمایی از کتاب در پیوند با موضوع همایش، تجلیل از فارس پژوهان و افتتاح نمایشگاه اسناد فارس در جنگ جهانی اول نیز از جمله برنامه های این همایش به شمار می رود.