پتروشيمي بيشترين حجم صادرات كالاهاي غير نفتي را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در شش ماهه اول سال جاري در مجموع 6230 هزارتن انواع كالاهاي صنعتي به ارزش 2029 ميليون دلار صادر شده كه درمقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني حدود 1/8 درصد و از نظر ارزشي نيز 24 درصد افزايش داشته است .

براساس آخرين آمار منتشر شده از گمرگ ايران ، سهم وزني و ارزشي صادرات بخش صنعت و پتروشيمي ازكل صادارت غيرنفتي سال جاري به ترتيب 3/78 درصد و 3/69 درصد بوده كه سهم ارزشي محصولات صنعتي در سبد كلاهاي غير نفتي در شش ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 2/4 درصد افزايش يافته است .

اين گزارش مي افزايد : ازكل ارزش صادرات مربوط به بخش صنعت و معدن بيشترين افزايش ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل مربوط به نفتاي سبك با 6/122 درصد بوده است .

اقلام عمده صادرات بخش صنعت و پتروشيمي به ترتيب شامل " آهن آلات و فولاد " با 277 ميليون دلار ارزش و 6/13 درصد سهم ارزشي از بخش صنعت و پتروشيمي ، " ساير محصولات پتروشيمي " با 6/228 ميليون دلار ارزش و 2/11 درصد سهم ، " ميعانات گازي " با 1/198 ميليون دلار ارزش و 7/9 درصد سهم بوده است .

همچنين نفتاي سبك با 7/108 ميليون دلار ارزش و 2/5 درصد سهم ازبخش صنعت و پتروشيمي از ديگر كالاهايي است كه سهم عمده اي را در ميان كالاهاي صادراتي در اين بخش به خود اختصاص داده است .

اين گزارش حاكي است : بيشترين افزايش ارزش صادرات در بين ده قلم اول اين بخش در شش ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل مربوط به آهن آلات و فولاد با 131 درصد بوده است .

شايان ذكر است در شش ماهه اول امسال درمجموع 7960 هزارتن انواع كالاهاي غيرنفتي به ارزش 3154 ميليون دلار صادر شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني 5/12 درصد و ارزشي نيز 12 درصد رشد داشته است .





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